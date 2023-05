Faleceu na terça-feira (23), aos 81 anos, Chas Newby, um ex-integrante do Beatles praticamente esquecido na história da banda de rock que revolucionou a cultura mundial, nos anos 60. Ele teve uma rápida passagem pelo grupo.

O britânico atuou como baixista do grupo no início da década de 1960.

Até o momento, a causa da morte não foi divulgada.

Ao lado de John Lennon, Paul McCartney e George Harrison, Newby integrou a formação dos Beatles no começo do grupo.

Mas a paixão por outra profissão fez ele deixar a música. Abriu mão da carreira artística para se dedicar ao magistério, tornando-se professor de matemática.

Em uma homenagem ao artista, Mark Lewisohn, biógrafo da clássica banda britânica, detalhou a participação de Chas Newby nos The Beatles. Ele afirma que o baixista substituiu Stuart Sutcliffe em algumas datas importantes, incluindo o memorável show que apresentaram no Litherland, no final do ano de 1960. “Um homem encantador, sempre um prazer encontrá-lo”, destacou o escritor, em sua publicação nas redes sociais.

Em Liverpool, o Cavern Club, local que abrigou as primeiras performances da banda, também prestou homenagens a Newby. Em uma publicação, eles lamentaram a perda.

“É com grande tristeza que recebo a notícia do falecimento de Chas Newby. Curiosamente, ele também foi o primeiro baixista canhoto dos Beatles. Descanse em paz, Chas, pensamentos e votos de felicidades de todos do The Cavern Club”, diz a postagem.

Chas Newby também esteve com Lennon em outro momento. Antes de os The Beatles serem formados, a dupla atuou no conjunto musical The Quarrymen. Em uma entrevista que concedeu ao periódico Sunday Mercury, em 2012, o músico afirmou que nunca se arrependeu de ter seguido por outro caminho profissional.

— A música nunca seria um meio de vida para mim. Eu queria fazer química. John, Paul e George, eles só queriam ser músicos. As pessoas, às vezes, não acreditam em mim quando digo que não me arrependo. Mas eu realmente não tenho arrependimento. Eu aproveitei minha vida imensamente — comentou.