O serviço de mensagens WhatsApp passa por instabilidades nesta quarta-feira, 19. Não está sendo possível enviar e receber mensagens e fazer ligações de voz e vídeo.

Além disso, o Instagram, também propriedade da Meta (dona do WhatsApp e Facebook) passou por instabilidades, segundo usuários.

O site Down Detector, especializado em acusar instabilidades na internet, registrou picos de queixas de usuários, com início às 16h52 do horário de Brasília. Além disso, a baixa é global e afeta outros países da Europa, Ásia e também os Estados Unidos.