Desde o início de 2022, toda a indústria de tecnologia já demitiu quase 290 mil funcionários. Só 40% continuaram empregados até o início de 2023, segundo o site de rastreamento de demissões layoffs.fyi.

Um dos motivos principais é a preocupação com o aumento das taxas de juros nos Estados Unidos, que provocou uma série de cortes nas maiores empresas do país, como Microsoft, Amazon, Goldman Sachs e Twitter.

A Meta, detentora das plataformas do Facebook, WhatsApp e Instagram fez em novembro de 2022 a primeira onda de demissão em massa, em seus 18 anos de história. O quadro de funcionários era de 86.482 no final de 2022, 20% a mais do que no ano anterior.

Nesta terça-feira (14), a companhia anunciou uma nova rodada de demissões. São mais 10 mil empregados desligados.

E mais uma vez a história nos ensina: quem lacra, não lucra.