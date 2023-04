A Consul (Cooperativa de Consumo dos Empregados da Usiminas) – a maior de Minas Gerais e a quarta maior do Brasil – deverá distribuir R$ 1,6 milhão de sobras para seus cooperados de julho a novembro deste ano. O anúncio foi feito pelo presidente da entidade, Adilson Suda, na Assembleia Geral Ordinária (AGO), que reuniu mais de 400 cooperados, no último dia 26, no auditório do Clube dos Pioneiros, em Ipatinga.

Na AGO, também foi reconduzida a diretoria, eleita em 2019, para um mandato de mais quatro anos. Da diretoria anterior, prosseguem nos cargos o diretor presidente, Adilson Yukishigue Suda; o diretor administrativo-financeiro, Emílio Jorge Chain; e o diretor comercial, Edílio Ramos Veloso. Salvador Prado Júnior é o novo diretor operacional, em substituição à Geraldo Magela Miranda Foca.

O conselho fiscal para o mandato 2023/2024 tem como efetivos André Luiz Nani Ribeiro, Flávio Gonçalves Leal e Helber Luís de Oliveira Ribeiro. Os suplentes são Elísio Cacildo Vieira, Guilherme Henrique F. Nascimento e Kleber Divino Muratori.