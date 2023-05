O presidente do Conselho de Administração da Usiminas, Sergio Leite de Andrade, e o presidente executivo da Ternium Brasil (acionista majoritária da Usiminas), Marcelo Chara, tomaram posse como presidente e vice-presidente, respectivamente, do Conselho de Administração da ABM. Os executivos serão os responsáveis pela liderança do colegiado ao longo do biênio 2023/2025.

Durante o ato de posse, que foi transmitido para dezenas de associados e colaboradores, Sergio Leite de Andrade, que ocupou a presidência do Conselho ao longo do biênio 2021/2023, abriu a cerimônia destacando as conquistas dos últimos anos, em especial os resultados alcançados junto à Diretoria Executiva da instituição e as contribuições às empresas associadas e ao desenvolvimento de conhecimento técnico-científico.

“A ABM faz parte da minha vida há 50 anos e, para mim, é uma alegria muito grande tomar posse do conselho pela segunda vez em um momento tão pujante da associação, que está prestes a completar 80 anos [em outubro de 2024], e atualmente se apresenta como uma instituição sustentável, no estado da arte em termos de produtos e serviços, com grande foco no conhecimento técnico-científico e dando grandes contribuições a empresas do setor de Mineração, Metalurgia e Materiais”, pontuou Sergio em seu pronunciamento.

O presidente empossado ressaltou ainda a mudança na configuração do Conselho da ABM, que nesta gestão passará a contar com até 28 membros, devido à inclusão de três ex-presidentes como conselheiros. Enfatizou também os recentes resultados positivos alcançados pela Diretoria Executiva da associação e pelas melhorias no setor de comunicação da ABM, além da Casa de Metal — que completou um ano ontem, 3 de maio, e já contou com a visita de mais de 3 mil pessoas.

“Estamos a postos para realizar um importante trabalho nos próximos dois anos, construindo a ABM do presente mas com olhos e pensamento no futuro”, finalizou o presidente do Conselho antes de ser saudado por uma salva de palmas que uniu o público presente na sede da ABM aos que acompanhavam a cerimônia virtualmente.

QUEM É QUEM

Sergio Leite de Andrade, CEO da Usiminas entre 2016 e 2022, é o atual presidente do Conselho de Administração da Usiminas e tem mais de 40 anos de carreira na companhia. O executivo é graduado em Engenharia Metalúrgica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e mestre em Engenharia Metalúrgica pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com especializações como Engenheiro e Auditor da Qualidade pela American Society for Quality (ASQ) e pela Associação Brasileira de Controle da Qualidade (ABCQ).

Sergio é também membro do Conselho Diretor do Instituto Aço Brasil desde 2008 e do Conselho Estratégico da Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg). O engenheiro metalurgista é membro da ABM desde a década de 70, tendo ocupado o cargo de presidente do Conselho de Administração no biênio de 2021/2023.

Leite possui mais de 60 trabalhos técnicos publicados, tendo sido membro do Comitê de Tecnologia – ISS e vice-presidente da Sociedade Mineira de Engenheiros.

O vice-presidente do Conselho da ABM, Marcelo Chara, é atual presidente executivo da Ternium Brasil. É também engenheiro metalurgista e mestre em metalurgia formado pela Universidade de Birmingham do Reino Unido. Ele integra o Conselho Diretor do Instituto Aço Brasil e da Alacero.

Marcelo atuou como diretor industrial da Ternium na Argentina, vice-presidente industrial da Usiminas e diretor da Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro na Venezuela, entre outros cargos executivos no Grupo Techint.

Chara foi professor na Universidade Católica de Córdoba, na Universidade Nacional de La Plata e na Universidade Católica de La Plata. Em 2021, o engenheiro recebeu o título de cidadão honorário do Rio de Janeiro.

COMO SE COMPÕE O CONSELHO

Além do presidente e do vice-presidente, o conselho é composto por mais 26 membros, sendo: 11 representantes das empresas mantenedoras; 8 representantes dos associados pessoas físicas, atuantes em instituições de ensino, pesquisa, ciência e tecnologia, 4 representantes de associados pessoa física e até 5 ex-presidentes do Conselho.

Membros do Conselho de Administração da ABM

Presidente: Sergio Leite de Andrade

Vice-presidente: Marcelo Chara

Representantes das Empresas Mantenedoras:

Frederico Ayres de Lima – Aperam

Jorge Adelino de Faria – ArcelorMittal

Paulo de Tarso Rossi Haddad – CBMM

Maurício Metz – Gerdau

Celso Rodrigues de Freitas – RHI Magnesita

Rodrigo Alvarenga Vilela – Samarco

André Vassilenko Kalinin – Suncoke

Titus Friedrich Schaar – Ternium

Américo Ferreira Neto – Usiminas

Rogério Tales Silva Carneiro – Vale

Augusto César Ferreira Lara – Villares Metals

Ex-presidentes do Conselho de Administração:

Albano Chagas Vieira

Jorge Luiz Ribeiro de Oliveira

Sergio Neves Monteiro

Representantes dos Associados Pessoas Físicas, atuantes em instituições de ensino, pesquisa, ciência e tecnologia:

Andersan dos Santos Paula – IME

Ieda Maria Vieira Caminha – INT

Sandra Lúcia de Moraes – IPT

Ricardo Henrique Leal – UFF

Maurício Covcevich Bagatini – UFMG

Paulo Santos Assis – UFRGS

Fernando José Gomes Landgraf – USP

Representantes de Associados Pessoas Físicas:

Ayrton Filleti

Carlos Sadao Shiratsu

José Herbert Dolabela da Silveira

Vânia Lúcia de Lima Andrade