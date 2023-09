O presidente do Conselho de Administração da Associação Brasileira de Metalurgia, Materiais e Mineração – ABM e vice-presidente do Conselho Diretor do Instituto Aço Brasil, Sergio Leite de Andrade, mais uma vez é um dos 500 líderes empresariais mais influentes da América Latina. A lista foi divulgada última semana pela plataforma de mídia Bloomberg Línea.

Com mais de 46 anos de carreira na Usiminas, Sergio ocupou, sucessivamente, 15 posições executivas, atuando, desde 2008, na Diretoria Estatutária da empresa. Graduado em Engenharia Metalúrgica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e Mestre em Engenharia Metalúrgica pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), possui especializações como Engenheiro da Qualidade (CQE) e Auditor da Qualidade (CQA) pela American Society for Quality (ASQ) e pela Associação Brasileira de Controle da Qualidade (ABCQ).

Atualmente, Leite é conselheiro de Administração e vice-presidente de Assuntos Estratégicos da Usiminas. Presidiu o Conselho de Administração da Usiminas em 2022/2023, tendo exercido o cargo de Diretor-Presidente da empresa de 2016 a 2022.

ANÁLISE DOS INDICADOS

É terceira edição da lista da Bloomberg Línea, com as 500 Pessoas Mais Influentes da América Latina. Cada indivíduo foi cuidadosamente selecionado pelo comitê editorial após uma extensa análise de 20 mercados diferentes. Enquanto quase vários recém-chegados estão fazendo sua estreia na lista, cerca de 300 mantiveram suas posições em relação ao ano passado, enquanto alguns foram apresentados desde a edição inaugural de 2021, devido ao seu impacto duradouro no progresso da região.

A equipe editorial da Bloomberg Línea realizou pesquisas em mais de 20 países da região para selecionar os empreendedores, inovadores, filantropos, atletas, artistas, ativistas, figuras públicas e cientistas que compõem a lista de 2023. Os editores levaram em conta fatores como criação de empregos, investimentos ou inovações que levaram a uma atividade econômica significativa e sua influência em vários setores.

Segundo a publicação, “Sergio Leite presidente do conselho de administração da Usiminas e é funcionário da empresa há mais de 40 anos (*). Também é presidente do conselho de administração da Associação Brasileira de Metalurgia e Materiais (ABM). Ele ocupou mais de uma dezena de cargos executivos na siderúrgica e é mais conhecido por seu trabalho na área de vendas. Em meio a uma acirrada disputa societária entre os controladores da empresa – a japonesa Nippon e a italiana Ternium – Leite emergiu como presidente da Usiminas em 2016 com o apoio dos executivos da siderúrgica, cargo que ocupou até maio de 2022. No ano passado, a empresa divulgou um lucro líquido de 2,1 bilhões de reais (US$ 424 milhões), o segundo maior em 14 anos. No mesmo período, o lucro líquido foi de 32,5 bilhões de reais (US$ 6.563 milhões), o segundo maior de sua história”.

(*) Nota do CN: À época da indicação