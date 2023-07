O ex-presidente do Conselho de Administração da Usiminas, Sérgio Leite Andrade, foi confirmado anteontem (10), como vice-presidente da Assuntos Estratégicos da Usiminas, na gestão do novo CEO da empresa, Marcelo Chara. Seu nome e de outros diretores foram aprovados pela direção da empresa no processo inicial de alinhamento de gestão, após a Ternium comprar parte das ações da Nippon Steel na Usiminas.

MUDANÇAS NO ORGANOGRAMA

Seguindo um modelo utilizado globalmente pela Ternium, a área de Engenharia Industrial foi transferida da Vice-Presidência Industrial para a Vice-Presidência de Planejamento. O objetivo da mudança é maximizar o uso de referências de performance da indústria do aço para definir as metas da Usiminas.

Fernando Carrizo também foi nomeado Diretor de Tecnologia da Informação. Com mais de 20 anos na Ternium, Fernando foi gerente de modelos de gestão da Usiminas entre 2012 e 2016 e estava como Diretor Senior da Ternium Brasil.

O Instituto Usiminas e a área de Responsabilidade Social ficarão vinculados à Diretoria de Sustentabilidade e Relações Institucionais.

SÉRGIO LEITE

A reunião da diretoria também aprovou a indicação de Sergio Leite para a nova Vice-Presidência de Assuntos Estratégicos, acumulando o cargo com a função de membro do Conselho da Usiminas. Atualmente, o vice-presidente da Usiminas é também presidente da Associação Brasileira de Metalurgia (ABM) e vice-presidente do Conselho do Instituto Aço Brasil.