Por William Saliba

Até onde vai o contrassenso do Progressismo. A nova cartilha globalista começou a ser aplicada no Reino Unido e não demora a aparecer por aqui, para me enquadrar como “avô politicamente incorreto”.

Sempre tratei meus netinhos e netinhas carinhosamente e com respeito. No entanto, não demora a chegar também no Brasil, a recomendação dada expressamente aos pais e avós britânicos.

Acredite, a Bright Horizons, gestora de creches e pré-escolas do Reino Unido, enviou um manual de “boas práticas” aos pais das crianças matriculadas. Segundo a cartilha, as famílias não podem chamar as filhas de “lindas” e “princesas”.

Outra expressão proibida: “Você está tão bonita!”, diz o documento, ao mencionar que elogio como este, reforça os padrões da sociedade machista.

A Bright Horizons foi fundada nos Estados Unidos em 1986, como prestadora de cuidados infantis para pais que trabalham. O grupo educacional se expandiu, hoje com mais de 700 centros educacionais nos Estados Unidos e no Canadá, além de mais de 300 no Reino Unido.

Quanta imbecilidade meu Deus!