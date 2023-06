Por William Saliba

O Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) aprovou nesta segunda-feira (19), o novo acordo da Ternium com a Nippon Steel para comprar uma participação de 68.667.964 ações ordinárias da Usiminas, o equivalente a 9,74% do total, por R$ 686,6 milhões, R$ 10 por ação.

Desta forma, o grupo ítalo-argentino vai passar a deter participação de 49,5% das ações ordinárias, enquanto a Nippon Steel vai ficar com 22,8%. Os dois grupos integram parte do grupo de controle da Usiminas, juntamente com a Previdência Usiminas.

Com o acordo, a Ternium e Nippon Steel concordam em uma nova estrutura de governança em que a Ternium, por ter uma extensa rede de negócios na América Latina, tenha um papel mais importante na Usiminas e a beneficiaria em meio ao momento atual da economia mundial.