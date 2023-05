O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou a soltura do ex-secretário da Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, no final da tarde de hoje (11)

“A presente decisão servirá de alvará de soltura clausulado em favor de ANDERSON GUSTAVO TORRES servirá também de ofício de apresentação ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, no prazo de 24 horas”, escreveu o ministro do STF em sua decisão.

Anderson Torres está preso desde 14 de janeiro por conta da investigação por suposta omissão nos atos do dia 8 de Janeiro.

Para permitir a soltura de Torres, Alexandre de Moraes determinou as seguintes medidas cautelares:

Uso de tornozeleira eletrônica;

Proibição de deixar o DF e de sair de casa à noite e nos fins de semana;

Afastamento temporário do cargo de delegado de Polícia Federal;

Comparecimento semanal na Justiça;

Entrega do passaporte à Justiça e cancelamentos de todos os passaportes já emitidos para Torres;

Suspensão de porte de armas de fogo, inclusive funcionais;

Proibição de uso de redes sociais; e

Proibição de comunicação com os demais investigados no caso

(Com informações da Gazeta do Brasil)