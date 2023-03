A Ternium (Grupo T/T) acaba de anunciar a compra de parte das ações da Nippon Steel Corporation (NSC), aumentando o seu capital na Usiminas.

As subsidiárias do grupo, Ternium Investments e Ternium Argentina, juntamente com a Confab, subsidiária de sua afiliada Tenaris, todas integrantes do Grupo T/T dentro do grupo de controle da Usiminas, firmaram contrato de compra e venda de ações para adquirir da Nippon Steel Corporation, Mitsubishi e MetalOne (Grupo NSC), na proporção de suas respectivas participações atuais no Grupo T/T, um total de 68,7 milhões de ações ordinárias da Usiminas ao preço de R$10 por ação ordinária.

Nos termos da transação, a Ternium pagaria aproximadamente US$ 111 milhões à vista por 57,7 milhões de ações ordinárias, aumentando sua participação no grupo de controle da Usiminas para 51,5%. A transação está sujeita à aprovação das autoridades de defesa da concorrência do Brasil (CADE) e será financiada com dinheiro em caixa.

O grupo de controle da Usiminas detém a maioria dos direitos de voto da Usiminas e administra a empresa com base na confiança mútua. Ao fechamento da transação, o grupo T/T terá uma participação total de 61,3% no grupo de controle, enquanto o grupo NSC e a Previdência Usiminas totalizarão 31,7% e 7,1%, respectivamente.

NOVA ESTRUTURA DE GESTÃO

Os membros do grupo de controle da Usiminas também concordaram com uma nova estrutura de governança corporativa no melhor interesse da Usiminas. O Grupo T/T indicará a maioria dos membros do conselho de administração da Usiminas, o presidente e outros quatro membros da diretoria executiva da Usiminas, podendo as decisões ordinárias ser aprovadas por maioria de 55% das ações do grupo de controle.

A qualquer momento após o segundo aniversário do fechamento da transação, o Grupo T/T terá o direito de adquirir a participação remanescente do Grupo NSC no grupo de controle da Usiminas (153,1 milhões de ações ordinárias) pelo maior entre o valor de R$ 10 por ação e o preço médio por ação dos 40 dias úteis imediatamente anteriores à data de exercício da opção.

Por sua vez, o Grupo NSC terá o direito, a qualquer momento após o fechamento da transação, de retirar suas ações remanescentes do grupo de controle e vendê-las no mercado aberto, tendo o Grupo T/T a opção de comprá-las ao preço por ação dos 40 dias úteis imediatamente anteriores à data do aviso de saída do Grupo NSC. Adicionalmente, o Grupo NSC terá o direito, a qualquer momento após o segundo aniversário do fechamento da transação, de vender as ações para o grupo T/T a R$ 10 por ação.

Segundo comunicado divulgado na manhã de hoje, “a Ternium continuará trabalhando para levar a Usiminas ao seu pleno potencial. Todos os membros do grupo de controle da Usiminas estão comprometidos em melhorar a competitividade e o valor da empresa, no melhor interesse da Usiminas e de todos os seus stakeholders”.