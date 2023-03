Ono relembrou as raízes japonesas da Usiminas. “Nosso relacionamento com o Japão vem desde a criação da empresa, e sempre foi muito forte. Incentivamos, por meio do patrocínio ao evento, que os mineiros conheçam mais do Japão e da cultura que está intrínseca no nosso dia a dia”, afirmou o executivo.

Além do presidente da Usiminas estiveram presentes no Festival do Japão, o vice-presidente de Tecnologia e Qualidade da empresa, Toshihiro Miyakoshi e o diretor de Sustentabilidade e Relações Institucionais, André Chaves.

O Festival do Japão em Minas é uma realização do escritório do Cônsul Geral Honorário do Japão em Belo Horizonte, do Consulado Geral do Japão no Rio de Janeiro, da Associação de Cooperação em Cultura e Tecnologia Brasil Japão – ACCTBJ e do Governo de Minas Gerais. Por mais um ano, a Usiminas patrocinou, via Lei Estadual de Incentivo à Cultura