Uma bola de ferro, misteriosa, apareceu na praia Enshu, localizada na cidade de Hamamatsu, no Japão, nessa terça-feira (21). Uma moradora local se dirigiu à polícia após se deparar com o objeto de ferro, com 1,5 metro de diâmetro.

A polícia bloqueou uma área de 200 metros da praia para a investigação. Por precaução, as autoridades utilizaram equipamentos de proteção para se aproximar do item e até chamaram especialistas em explosivos.

De acordo com a emissora Asashi News, o item suspeito está enferrujado e tem uma saliência semelhante a uma alça que permitiria que ele fosse preso a outra estrutura, talvez um navio.

Por meio de uma análise com raios x, descobriu-se que o interior da esfera é oco. Contudo, a perícia não chegou a uma conclusão sobre o que é o objeto.

Nas redes sociais, internautas já deixaram a imaginação fluir e compararam a bola com as de alguns filmes de ficção científica, como Guerra dos Mundos e Godzilla.

