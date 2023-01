A Missão Portas Abertas lançou a Lista Mundial da Perseguição 2023, que elenca os países mais hostis ao cristianismo. Em sua 30ª edição, a LMP monitora os países em que os cristãos são mais perseguidos para, assim, poder ajudar e prestar serviços emergenciais, socioeconômicos, pós-trauma, bem como distribuição de material cristão, bíblias, alimentos, roupas e medicamentos.

Lançada no início de cada ano, a Lista usa extensa pesquisa, dados de trabalhadores de campo da Portas Abertas, suas redes nacionais, especialistas externos e analistas de perseguição para quantificar e analisar a perseguição em todo o mundo. Cada edição é certificada pelo International Institute for Religious Freedom.

A pesquisa para a produção da LMP deste ano abrange o período de 1º de outubro de 2021 a 30 de setembro de 2022. Vale ressaltar que mais de 360 milhões de cristãos enfrentam altos níveis de perseguição e discriminação por causa de sua fé. Este número representa um em cada sete cristãos em todo o mundo.

Para o secretário-geral da Portas Abertas no Brasil, Marco Cruz, a LMP 2023 é uma referência do que tem acontecido no cenário internacional.

– O crescimento da violência, de guerras, fome e perseguição étnica e religiosa refletem pontualmente no trabalho da Portas Abertas, que utiliza das informações dos países quem atua para trabalhar e apoiar de forma efetiva ao cristão perseguido – explica.

COREIA DO NORTE VOLTA AO TOPO DA LISTA

A Coreia do Norte voltou à primeira posição, onde – com exceção do último período do relatório – permaneceu desde 2002. Este ano, o país vê sua pontuação de perseguição mais alta de todos os tempos. Isso reflete um aumento nas prisões de cristãos e mais igrejas clandestinas descobertas e fechadas.

Prisão significa execução ou prisão perpétua em um dos campos terrivelmente desumanos do país para prisioneiros políticos, onde os prisioneiros enfrentam fome, trabalhos forçados, tortura e violência sexual.

O novo aumento vem com a aplicação da nova Lei do Pensamento Antirreacionário, que criminaliza qualquer material publicado de origem estrangeira na Coreia do Norte, além da Bíblia há muitos anos proibida no país. Isso levou à prisão ou execução de adolescentes que assistiam a programas sul-coreanos, como Squid Game. No entanto, também está sendo usado para rastrear Bíblias ou qualquer outro material cristão, impresso ou eletrônico.

– Os cristãos sempre estiveram na linha de frente do ataque do regime. Seu objetivo é acabar com todos os cristãos do país. Só pode haver um deus na Coreia do Norte, que é a família Kim – Timothy Cho, fugitivo norte-coreano.

