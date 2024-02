Transformar a cidade de Belo Horizonte em uma referência para as produções audiovisuais. Esse foi um dos objetivos que levou a Prefeitura de Belo Horizonte a criar, em 24 de fevereiro de 2022, a “Belo Horizonte Film Commission”, instância responsável pela regulação, autorização e atração de filmagens para o município. A intenção é valorizar a cidade por meio da facilitação da produção audiovisual, do acesso aos cenários urbanos, aos profissionais e às obras audiovisuais criadas na cidade. A iniciativa faz parte do programa BH nas Telas, criado em 2018, que compreende uma série de ações voltadas ao desenvolvimento do setor audiovisual na capital.

Nestes 2 anos a Belo Horizonte Film Commission já concedeu 300 autorizações de filmagens para a capital mineira, que juntas somam mais de 700 diárias para gravações de diversos tipos: obras de ficção, documentários, séries, comerciais, programas de TV, clipes, entre outros. O orçamento somado de todas estas obras filmadas em Belo Horizonte ultrapassa R$ 42 milhões. Foram gerados quase cinco mil postos de trabalho e investidos no município de Belo Horizonte e mais de R$ 30 milhões.

A Secretária Municipal de Cultura de Belo Horizonte, Eliane Parreiras, destaca que a Belo Horizonte Film Commission integra uma ampla política cultural voltada para o audiovisual da cidade. “A partir da criação do ‘BH nas Telas – Programa de Desenvolvimento do Audiovisual’, em 2018, o município se posicionou de forma contundente na valorização do setor audiovisual. Desde então, já foram investidos mais de R$ 35 milhões por meio de editais específicos para o setor, cursos para formação de profissionais, entre outras ações, como o desenvolvimento da Film Commission, que, nos últimos dois anos, tem atraído novos investimentos para a cidade, gerado empregos e posicionado BH como referência para o país”, afirma Eliane.

Para Gabriel Portela, Secretário Municipal Adjunto de Cultura, a atuação da Belo Horizonte Film Commission facilitou o acesso à cidade para as produções locais e ao mesmo tempo atraiu para a Capital produções de abrangência nacional. “Temos cumprido o nosso objetivo de trazer para Belo Horizonte cada vez mais filmagens e investimentos. Tudo isso é fruto de ações concretas da Film Commission, como a desburocratização dos processos, a diminuição dos prazos de autorização, mas também de ações e posicionamentos institucionais da entidade como a participação em seminários e fóruns audiovisuais pelo país, apresentando a nossa cidade e a nossa experiência aos produtores”, completa Portela.

ATUAÇÃO DA BELO HORIZONTE FILM COMMISSION

A Belo Horizonte Film Commission – BHFC desempenha um papel crucial na promoção e desenvolvimento da indústria audiovisual na cidade. Como uma entidade dedicada a facilitar a produção cinematográfica e audiovisual, a BHFC simplifica processos burocráticos, oferece suporte logístico e promove a diversidade cultural e geográfica da região. Ao proporcionar um ambiente propício para filmagens, a Belo Horizonte Film Commission atrai cineastas, produtores e equipes de produção, estimulando a realização de projetos no município. Isso não apenas impulsiona a economia local, gerando empregos e fomentando negócios relacionados à produção audiovisual, mas também destaca a riqueza cultural e paisagística de Belo Horizonte em produções nacionais e internacionais.

A Belo Horizonte Film Commission também desempenha um papel estratégico na promoção da cidade como um destino cinematográfico viável. Ao criar parcerias com profissionais da indústria, facilitar a obtenção de autorizações e oferecer informações valiosas sobre locações, a BHFC contribui para consolidar a cidade como um polo atrativo para a produção audiovisual, enriquecendo assim o cenário cultural e econômico da região.

Como forma de incentivo à produção audiovisual na cidade, a Belo Horizonte Film Commission conta com uma Tabela de Descontos Progressivos sobre os preços de filmagens em equipamentos públicos. Os descontos variam de acordo com o perfil da produtora, bem como da finalidade do produto audiovisual: produções independentes de curta-metragem ou documentário, por exemplo, têm 100% de desconto para a gravação nos equipamentos públicos do município; já as filmagens de longas-metragens de baixo orçamento e produtos para TVs independentes, por sua vez, têm 90% de desconto. Todas as informações sobre a Belo Horizonte Film Commission estão disponíveis no Portal Belo Horizonte.

O PROGRAMA BH NAS TELAS

Entre os destaques de políticas públicas desenvolvidas pela PBH para o setor audiovisual estão as ações do “BH nas Telas – Programa de Desenvolvimento do Audiovisual”, criado em 2018. O programa se divide em cinco eixos: política de preservação, política de difusão, política de formação e capacitação, política de fomento e investimento, e a Belo Horizonte Film Commission.

De 2018 a 2023, a Prefeitura de Belo Horizonte investiu mais de R$ 35 milhões no setor audiovisual da cidade. Destacam-se, dentro do BH nas Telas, projetos inéditos e importantes para o município, como a criação de editais setoriais para o audiovisual; a efetivação de uma política inédita de formação audiovisual no município, centrada na Escola Livre de Artes Arena da Cultura e na implantação do Núcleo de Produção Digital de Belo Horizonte; e a implantação da Belo Horizonte Film Commission.