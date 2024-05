No próximo dia 17 de maio, a partir das 20h, entra em cena na Praça dos Correios, em Belo Oriente, o Chorinho do Vale, show do gênero musical que consagrou ícones como Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazaré, Pixinguinha, Jacob do Bandolim e Waldir Azevedo. O repertório, farto de clássicos que eternizaram as rodas de choro no Brasil, será interpretado pelo grupo Choro do Vale.

O show marcará o encerramento do Chorinho do Vale, que consiste na apresentação didática de choros e tem como propósito fomentar o interesse do público pelo estilo musical.

O Chorinho do Vale é apresentado pelo historiador e jornalista, Sávio Tarso, e pelo radialista, Edmilson Araújo. A cada número musical, a dupla fala sobre a história da obra, destacando curiosidades sobre a composição e seu autor.

Iniciado em 2019, o Chorinho do Vale já passou pelas cidades de Ipaba, Periquito e Antônio Dias.

Em Belo Oriente, o evento contará com a participação especial dos comerciantes da Feira de Artesanato de Cachoeira Escura e do público que prestigia esse espaço, “enriquecendo ainda mais a experiência cultural da noite dedicada à música genuinamente brasileira”, comenta Sávio Tarso.

Amante do chorinho, o professor destaca que a cadência alegre e improvisações virtuosas, próprias do gênero musical, são fascinantes. “As composições “chorosas”, com raízes na cultura popular, festejam a criatividade, a diversidade musical do Brasil, e exalta a habilidade dos músicos em criar momentos sonoros mágicos”.

O Choro do Vale, criado há 16 anos, é formado por chorões de Ipatinga – Wellington Assunção (bandolim), Fabiano Cruz (violão sete cordas), Marcelo Almeida (pandeiro) e Carlos Vinícius Abreu (cavaquinho), principais referências do gênero musical genuinamente brasileiro no Vale do Aço e região.

O grupo já se apresentou em eventos importantes, como no Festival Roda Viva, Comida di Buteco e Ipatinga Live Jazz.

O Chorinho do Vale é patrocinado pela Cenibra, com o apoio do Instituto Cenibra e suporte da Prefeitura de Belo Oriente. A produção do evento é da Fino Trato.