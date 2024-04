A Prefeitura de Coronel Fabriciano conferiu o título de Espaço Memória à Igreja Co-Catedral de São Sebastião. O Decreto Municipal 8.543/2024 foi assinado pelo prefeito Marcos Vinicius e publicado no Diário Oficial do Município na segunda-feira (1º). A medida visa facilitar a captação de recursos públicos, inclusive em níveis Estadual e Federal, destinados à reconstrução da igreja.

Há quase dois anos, uma parte do teto da co-catedral desabou, resultando no fechamento do local, que aguarda por revitalização desde então. Em agosto de 2023, foi apresentado à comunidade um novo projeto arquitetônico para a reconstrução do telhado da nave e outras melhorias.

O custo estimado é de aproximadamente R$ 5 milhões para a conclusão da obra. Atualmente, a campanha SOS Catedral busca angariar fundos por meio de iniciativas de arrecadação e doações. Mas dado o alto custo do empreendimento é necessário buscar outras fontes para arrecadar o montante, daí a importância deste título.

O diretor de Cultura da Prefeitura de Coronel Fabriciano, Teco Teixeira, explica que o título Espaço Memória, além de ampliar as possibilidades de arrecadação de recursos, reconhece a importância cultural da co-catedral para a cidade. Ainda segundo o diretor de Cultura, a proposta em tornar a co-catedral em Espaço Memória partiu do Conselho Municipal de Patrimônio Cultural.

“A designação não vai alterar a natureza principal da igreja, que continuará a ser gerida pela paróquia e pelos sacerdotes, mantendo suas práticas religiosas. A inclusão do título de Espaço de Memória visa reconhecer a importância cultural da co-catedral e dos eventos que ali ocorreram”, esclarece.

Teco Teixeira lembra que, ao longo de sua história, o templo católico foi palco de eventos culturais significativos, como concertos e peças teatrais.

TOMBAMENTO

O diretor explica que, dada a condição atual do edifício, a possibilidade de tombamento do edifício é inviável, já que é necessário primeiro realizar a reforma do local e que ele esteja em funcionamento. “Como Espaço de Memória, a catedral terá acesso a recursos por meio de verbas públicas ou emendas parlamentares, semelhantes aos disponíveis para edifícios tombados.”

Mas ele lembra que as atuais campanhas de arrecadação em andamento continuam sendo fundamentais para subsidiar os custos da restauração. “O título de Espaço de Memória não constitui uma solução definitiva, mas uma oportunidade adicional de financiamento para a obra”, conclui Teco Teixeira.

CO-CATEDRAL DE SÃO SEBASTIÃO

A Co-Catedral de São Sebastião foi inaugurada em 1993 pelo, então pároco, Padre Élio Athayde. Sua arquitetura foi inspirada em estilo oriental, construída inspirada em uma tenda descrita em passagem bíblica. O templo funcionava a co-sede da Diocese de Itabira-Fabriciano.

A necessidade de uma igreja maior surgiu pelo aumento de participação dos fiéis nas missas e celebrações. Por isso, no final da década de 1980, o então pároco, Padre Élio, começou um movimento para angariar fundos para a nova construção.

A co-Catedral abriga uma réplica em miniatura da estação ferroviária do Calado (primeiro nome da cidade) e o memorial Dom Lélis Lara, espaço que agrega a memória desse bispo redentorista que marcou a região do Vale do Aço.