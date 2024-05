Apreciadores e cultivadores de bonsais podem se preparar para uma experiência imersiva neste ambiente durante a segunda edição do Evento Bonsai, que acontecerá de 30 de maio a 2 de junho de 2024, no Thermas Internacional de Minas Gerais, em Esmeraldas. O evento é dedicado a todos os entusiastas e cultivadores de bonsais, desde iniciantes até especialistas experientes, que desejam aprimorar suas habilidades e compartilhar sua paixão pelas incríveis “árvores em bandeja”. A programação dos quatro dias conta com atrações internacionais, demonstrações, workshops e concursos.

O bonsai é muito mais do que uma simples planta em um vaso. É uma forma de arte viva, que envolve a criação e a manutenção de árvores em miniatura, cultivadas em vasos, de acordo com técnicas específicas. Além de sua beleza estética, os bonsais têm uma profunda conexão com as pessoas, representando valores como paciência, cuidado e equilíbrio. Ao cultivar um bonsai, os indivíduos desenvolvem uma relação íntima com a natureza, aprendendo a observar seu crescimento e suas mudanças ao longo do tempo. Essas pequenas árvores também têm o poder de trazer calma e serenidade para os lares e espaços de trabalho, proporcionando um refúgio de tranquilidade em meio à agitação do mundo moderno.

Assim, a expectativa é que o evento seja um encontro singular, onde a comunidade de bonsaistas se reúne para compartilhar conhecimentos, trocar experiências e celebrar a beleza e a serenidade dos bonsais.

A participação no Evento Bonsai 2024 é aberta ao público em geral, mediante a compra de ingressos disponíveis no Sympla. Além das demonstrações e workshops, os participantes também terão a oportunidade de explorar a 2ª Exposição do Evento Bonsai, onde poderão admirar uma variedade de bonsais em exibição e celebrar a arte e a criatividade dos cultivadores. Haverá também um concurso de Jovens Talentos, com direito à premiação.

Francisco Corrêa, idealizador do museu e que há mais de 30 anos se dedica ao cuidado dessas plantas, está empolgado para a segunda edição do evento. Ele garante que o público ficará satisfeito com o que vai encontrar no local. “Muita amizade, confraternização e muito conhecimento em um ambiente estruturado e preparado para receber os amigos da melhor maneira possível”, concluiu.

Durante o evento haverá demonstrações e variados workshops que vão aprofundar seus conhecimentos para o cultivo de bonsais.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:

30/05 – Quinta-feira

– 9h00 às 13h00 – Demonstração Luiz Galvão e seus alunos (Palco Principal)

– 9h00 às 13h00 – Demonstração Peter Ben (Marinheiro Viking) – Vencedor Novos Talentos 2023 (Palco Principal)

– 14h00 às 18h00 – Demonstração Daniel e seus alunos (Palco Principal)

– 14h00 às 18h00 – Demonstração Rock Jr. e seus alunos (Palco Principal)

– 14h00 às 18h00 – Workshop Alessandro Bonardo sobre Juníperus (Viveiro)

– 14h00 às 18h00 – Concurso Novos Talentos (Viveiro)

– 20h00 – Jantar e Apresentação do Evento

31/05 – Sexta-feira

– 9h00 às 13h00 – Demonstração Mauro Stemberger sobre Pinheiro Negro (Palco Principal)

– 9h00 às 13h00 – Workshop Kazuo Yajima sobre Juníperus (Viveiro)

– 14h00 às 18h00 – Demonstração Kazuo Yajima sobre Juníperus (Palco Principal)

– 14h00 às 18h00 – Workshop Andres Bicocca sobre Madeira Morta (Viveiro)

– 20h00 – Jantar de premiação Novos Talentos e Exposição

01/06 – Sábado

– 09h00 às 13h00 – Demonstração Alessandro Bonardo sobre Juníperus (Palco Principal)

– 09h00 às 13h00 – Workshop Andres Bicocca sobre Madeira Morta (Viveiro)

– 14h00 às 18h00 – Demonstração Andres Bicocca sobre Madeira Morta (Palco Principal)

– 14h00 às 18h00 – Workshop Alessandro Bonardo sobre Juníperus (Viveiro)

– 20h00 – Jantar formal de premiação aos Demonstradores e Espetáculo Taiko

02/06 – Domingo

– 09h00 às 13h00 – Demonstração Kazuo Yajima Pinheiro Negro (Palco Principal)

– 09h00 às 13h00 – Workshop Mauro Stemberger (Viveiro)

– 14h00 às 18h00 – Workshop Andres Bicocca sobre Madeira Morta (Viveiro)

– 14h00 às 18h00 – Workshop Kazuo Yajima sobre Pinheiro Negro (Viveiro)