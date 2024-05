Com o objetivo de impulsionar a cena cultural de BH e Minas Gerais, evento conta com grandes nomes locais do segmento, como MAC Júlia, MC Xenon, Chris MC e Tianastácia para compartilhar suas experiências e fomentar sonhos, principalmente de artistas e produtores periféricos.

Apesar de seu potencial inegável e que ecoa por todo o Brasil, a cena cultural de Belo Horizonte e de Minas Gerais ainda carece do devido reconhecimento e investimento para atingir seu pleno vigor. Foi nesse contexto que em 2019 nasceu a Incubadora Cultural A Fábrica Criativa com a missão de estimular e investir no sonho e no potencial de artistas e produtores periféricos de uma forma sustentável e abrangente. Em cinco anos de trabalho, a incubadora já organizou grandes eventos, consolidou envolvimento com a carreira de centenas de jovens e se prepara para dar outros grandes passos.

A grande novidade é o lançamento do Seminário Anual de Música Mineira, marcado para o dia 2 de junho, das 14h às 22h, com mil cadeiras no Grande Teatro do Sesc Palladium, em Belo Horizonte. “Este evento não apenas reflete os valores da Fábrica Criativa, mas também serve como um catalisador para impulsionar a cena musical local. É uma iniciativa 100% colaborativa. Por isso todos os convidados toparam participar de forma voluntária”, destaca a fundadora do projeto, Maria Laura Tergilene. Com o objetivo de difundir informações cruciais do topo para a base, o seminário visa aquecer o mercado musical mineiro por meio da união e transparência. “Ao reunir grandes artistas consolidados, produtores de eventos, empresários e diversos outros profissionais do ramo, o seminário promete ser um espaço vital para atualizações e discussões sobre as pautas mais pertinentes do mercado da música em cada setor”, completa.

Para participar do Seminário Anual de Música Mineira, os interessados devem se inscrever através do site oficial da Incubadora ‘afabricacriativa.com’ e receberão o link para retirar seus ingressos por e-mail. “O ingresso terá o valor de R$ 7 a R$ 14, apenas para se ter maior compromisso em comparecer após a confirmação e não tirar a oportunidade de outra pessoa”, pontua Maria Laura. Além disso, para garantir que a população tenha acesso ao evento, vans serão disponibilizadas gratuitamente para buscar os artistas em pontos de encontro previamente estabelecidos. Essa iniciativa visa assegurar que todos os interessados, especialmente aqueles em situação periférica de vulnerabilidade, tenham a oportunidade de participar do seminário e contribuir para o enriquecimento da cena musical de Minas Gerais.

PROGRAMAÇÃO DE PESO

Além da confirmação de grandes artistas locais já consolidados como MAC Júlia, MC Xenon, Chris MC e Tianastácia, também terá paineis com produtores como Daniel Zago (2000 Rock Festival, Prime Rock BH e ímpar Shows), Carlos Magno (Breve Festival e Box Produtora), Cláudio Martins (WeLoveCarnaval, Carnaval dos Sonhos e Trio Produtora). Bruno Barros (representante do estúdio Sonasterio) + os maiores núcleos de produção artística de Sertanejo ao Funk.

Terá uma mesa sobre direito autorais com o Ecad palestrando sobre Marketing com três empresas. Marketing para cantores, Marketing Digital, Máxima Talents falando sobre Marca Pessoal e FredZak falando de Criatividade.

SOBRE A FÁBRICA CRIATIVA

A Fábrica Criativa se destaca por sua equipe composta exclusivamente por mulheres que são espinha dorsal do negócio. Atuando como uma ponte entre os artistas e uma rede diversificada de prestadores de serviços, produtores renomados, fornecedores, gravadoras e produtoras, essa equipe possibilita a apresentação, produção e preparação dos artistas para o mundo. Essas conexões não apenas ampliam a visibilidade dos talentos, mas também oferecem o suporte necessário para o crescimento e desenvolvimento de suas carreiras. Segundo Maria Laura Tergilene, fundadora da Fábrica Criativa, a empresa representa uma opção para artistas que optam por ser independentes, sendo o epicentro de suas carreiras e tomando as rédeas de suas decisões, enquanto ainda desfrutam do respaldo de uma equipe profissional e de suporte.

Outro destaque da incubadora é o seu processo seletivo para artistas interessados em participar dos projetos e programas oferecidos. Com dois tipos de vínculos disponíveis – associado, de forma gratuita, e incubado, mediante prestação de serviço – a incubadora busca democratizar o acesso e proporcionar oportunidades para todos aqueles que aspiram a desenvolver suas carreiras na música.

CASE DE SUCESSO

MC Xenon é um exemplo brilhante do impacto transformador da Fábrica Criativa. Em 2023, em sua terceira produção como incubado da Fábrica Criativa, alcançou uma marca extraordinária: sua música ultrapassou os 300 milhões de visualizações, se tornou o hit de funk mais reproduzido no Carnaval brasileiro e alcançou o top 3 no Spotify do Brasil e de Portugal. A Fábrica Criativa foi fundamental na organização e gestão de sua bem-sucedida turnê pela Europa, além de coordenar sua agenda de shows por todo o Brasil. As conquistas de MC Xenon transcendem o âmbito profissional, refletindo-se em mudanças significativas em sua vida pessoal, incluindo a melhoria de sua moradia, transporte e qualidade de vida, impactando positivamente não apenas a ele, mas também sua família e colaborador

A missão da Incubadora A Fábrica Criativa vai além de impulsionar carreiras individuais. “O que queremos é conectar o mercado como um todo, trazendo a transformação do desenvolvimento do setor musical e cultural, especialmente em áreas periféricas, em direção aos objetivos de desenvolvimento sustentável”, conclui.

Serviço:

I Seminário Anual de Música Mineira

Data: 2 de junho

Hora: 14h às 22h

Local: Grande Teatro do Sesc Palladium – Rua Rio de Janeiro, 1046. Av. Augusto de Lima, 420. Centro

Retirada de ingressos e mais informações pelo site: afabricacriativa.com

Valor: R$ 7 (meia entrada) R$ 14 (inteira)