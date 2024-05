Já estão abertos os agendamentos para as atividades educativas realizadas pelo Instituto Usiminas para a comunidade participar gratuitamente no mês de junho. A programação conta com “Visita Noturna ao Centro de Memória Usiminas”, dia 07/06 e “Aventura no Viveiro” dia 22/06. Os interessados podem se inscrever pelo WhatsApp da Ação Educativa: (31) 98437-3330. As atrações contam com patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Realizada às 19h, a Visita Noturna é uma experiência de visitação diferente no Centro de Memória Usiminas, um espaço que comumente abre as portas para o público durante o dia.

Guiados por mediadores da Ação Educativa o público fará uma visita sensorial, que explora novas relações entre o interior e o exterior do prédio e seu acervo artístico. Os participantes são convidados a brincar com a luz, sombra, som e silêncio.

Um passeio com contação de história, plantio de mudas, piquenique e caminhada por uma trilha no Viveiro de Mudas da Usiminas, instalado em uma área verde de aproximadamente 204 hectares. Esse é o roteiro da Aventura no Viveiro, conduzida pela contadora de histórias, Raquel Vieira (Flora Manga), com sessões às 8h e às 14h.

Serviço:

07/06

Visita Noturna ao Centro de Memória Usiminas

Local: Centro de Memória Usiminas

Horário: 19h

22/06

Aventura no Viveiro

Local: Viveiro de Mudas da Usiminas

Horários: 8h e 14h

Agendamento gratuito pelo WhatsApp da Ação Educativa: (31) 98437-3330.