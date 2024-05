Nesta sexta-feira, 24 de maio, iniciam as gravações do curta metragem, “Até que um like nos separe” no Vale do Aço. O filme é uma comédia romântica que, de maneira envolvente e divertida, explora um tema de extrema relevância nos dias de hoje: a influência das redes sociais nas relações humanas. Com locações previstas em Ipatinga e Coronel Fabriciano, um grande e tecnológico set de filmagem está sendo montado. Sua base será no Hotel San Diego Ipatinga que também receberá o elenco e toda equipe.

A cena que mais envolverá pessoas será na Igreja Paróquia Nossa Senhora da Esperança no bairro Horto. Kátia Valéria é personagem da atriz Renata Samek – que já atuou em Chamas da Vida, novela da Rede Record e foi apresentadora de TV na mesma emissora e na afiliada Rede Globo, InterTV. Ela se casa com Mário Leonardo, personagem do ator Guilherme Leicam – que já atuou em oito novelas da Rede Globo. O filme vem movimentando e gerando empregos no Vale do Aço. Renata fez questão de contratar o máximo de profissionais e empresas da região.

Observa-se uma crescente deterioração das relações sociais, especialmente entre casais, devido à pressão para manter uma imagem idealizada nas redes sociais. Com o olhar artístico de atriz e roteirista, Renata Samek, ao perceber essa tendência preocupante, identificou a urgência de abordar esse fenômeno no teatro, visando gerar conscientização e reflexão sobre a realidade das relações modernas.

Ela é natural de Coronel Fabriciano e seu texto chegou às mãos do renomado diretor de TV, cinema e teatro, Márcio Trigo. Há 30 anos dirigindo várias programações da Rede Globo e filmes com recorde de bilheteria no cinema, ele leu o texto da peça teatral “Até que um like nos separe” e fez o convite a Renata para adaptar a obra para o cinema também.

O diretor gostou tanto que trouxe para a equipe a experiente produtora Ana Cláudia Flexa, que produziu com ele filmes que estão na Netflix. A obra da Renata Samek também entrará para o streaming, mas ainda não pode ser divulgado qual será a plataforma. O curta participará de festivais de cinema e a equipe ainda fará turnê com o espetáculo. Renata segue a carreira de atriz há 15 anos, coleciona peças teatrais e autorias no audiovisual. Depois de morar oito anos no Rio de Janeiro, a atriz escolheu a sua cidade natal para abrir a Samek Produtora, empresa que já tem outras obras e cursos previstos em seu cronograma.

Um deles é o longa metragem, “Até que um like nos separe”, que será filmado no próximo ano, em 2025, na mesma temática, porém, o Rio de Janeiro será o cenário e a obra conta com um elenco maior. No enredo do filme, é explorada a jornada de um casal junto a um grupo de amigos diversificados, jovens brasileiros, todos vivendo na era digital. Através das redes, esses jovens destacam não apenas a diversidade, mas também o estilo único de cada um.

Enquanto os personagens exploram os desafios e triunfos de construir uma imagem na internet, eles enfrentam também dilemas pessoais relacionados à vaidade e à pressão social para se encaixarem em padrões de beleza e nichos pré-estabelecidos para uma aceitação do público, ou seja, dos seguidores. O que implica saber lidar com “hater”: críticas, ofensas, fake news… No entanto, à medida que as experiências on-line e off-line se entrelaçam, descobre-se o poder da autenticidade, autoexpressão, inspirando brasileiros a abraçarem suas individualidades e diversidades.

A falta de diálogo sobre esse assunto pode acarretar prejuízos imediatos e, principalmente, a médio e longo prazo. A exposição constante a uma vida “fake” nas redes sociais pode gerar sentimentos de inadequação e insatisfação, afetando não só indivíduos, mas também comunidades inteiras.

Esse projeto não apenas aborda uma temática atual, mas também promete enriquecer a experiência do público, gerar empregos, valorizar a arte e a cultura brasileira, além de promover o empoderamento feminino e a diversidade. Dessa forma, “Até que um Like nos Separe” não é apenas um filme, mas uma oportunidade de entretenimento, educação e reflexão que pode impactar positivamente tanto os espectadores quanto a comunidade em geral.

Recentemente, uma influenciadora, com mais de 40 milhões de seguidores, protagonizou uma “crise emocional e psicológica” no BBB da Rede Globo, evidenciando a dificuldade em lidar com a realidade, inclusive com pessoas “reais”, e a abstinência causada pela ausência da internet, resultando em sua desistência do programa.

Esse episódio tornou-se um dos temas mais comentados na internet na semana de 14 a 20 de janeiro de 2024, amplamente divulgado pela mídia.

O longa, com sua originalidade e narrativa inovadora contribui para a indústria criativa destacando alguns pontos como: potencial de audiência tanto local quanto internacional, colaborações e parcerias artísticas (música, designer, fotografia, moda…), impacto econômico gerando empregos na indústria cinematográfica, desde os atores e equipe técnica, até os fornecedores de serviços e locações. Além disso, o filme tem o potencial de exportação com grande chance de ser distribuído internacionalmente, por sua relevância e estilo próprio, promovendo a cultura do nosso país no exterior e gerando receita por meio de vendas de direitos e distribuição. O filme se posiciona como uma obra multifacetada que não apenas entretém, mas também educa e inspira mudanças positivas na sociedade.