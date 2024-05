A programação cultural da Fundação Aperam Acesita traz eventos para todos os públicos durante o mês de junho. A agenda será aberta na segunda-feira (03/06), com o teatro infantil O Parque, do Dama Espaço Cultural. Com sessões às 8h, 9h, 14h e 15h, o espetáculo conta histórias, lendas, causos, cantigas e personagens do Parque Estadual do Rio Doce, que está celebrando 80 anos de história e é a primeira unidade de conservação de Minas Gerais. O teatro é aberto a toda comunidade. As escolas podem agendar pelo 3849-7744 e a comunidade pode retirar ingressos gratuitamente na recepção da Fundação Aperam.

Alusivo ao Dia Mundial do Meio Ambiente, anualmente celebrado no dia 5 de junho, no domingo (09/06), às 17h e às 18h30*, o Dama Espaço Cultural apresenta o teatro infantil A Floresta de Aziza. Um espetáculo que fala sobre questões urgentes para a sustentabilidade, como o consumo consciente e o descarte adequado de resíduos, numa história sobre lendas da floresta. Classificação: livre. Ingressos antecipados/ meia-entrada: R$ 25 – no dia/inteira: R$ 50. *Somente será aberta a segunda sessão após esgotar os ingressos da primeira sessão.

A Exposição Nossa terra, Nosso futuro. Somos a #GeraçãoRestauração, reúne ilustrações de estudantes de escolas de Timóteo para também celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente. A mostra será lançada na quinta-feira (13/06), às 14h, tem como objetivo estimular e sensibilizar a comunidade escolar para uma vida sustentável e em harmonia com a natureza. A exposição é realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Timóteo e Superintendência Regional de Ensino de Coronel Fabriciano e Cenibra. Aberta a visitação até 28 de julho.

Escolas e comunidade podem participar de mais uma edição da Visita teatralizada/brincante: Caça ao Tesouro no Museu Aperam South America, nos dias 18 e 20 (terça e quinta), com sessões às 9h e 14h. A personagem Bone percorre o Museu da Fundação Aperam Acesita em busca de pistas, enquanto descobre a história do museu, juntamente com os visitantes. Gratuito mediante agendamento pelo telefone (31) 3849-7744.

NO TEATRO

No sábado (08/06), às 19h* e 20h30, a Cia. Ideia de Teatro apresenta a peça Dois Perdidos, inspirado na obra de Plínio Marcos, “Dois Perdidos numa Noite Suja”. Dois homens com mais de 60 anos e trajetória de vidas totalmente opostas descobrem juntos o autoperdão e as possibilidades de recomeço. Classificação: 14 anos. Ingressos antecipados/meia-entrada: R$ 20 – no dia/inteira: R$ 40. *A sessão será aberta após esgotar os ingressos.

O show musical “Te Queremos Deus”, de Antônio Luiz e banda, será no sábado (22/06), às 20h, no teatro da Fundação Aperam. Antônio Luiz interpreta grandes sucessos de artistas de renome do estilo gospel, além de cantar músicas de sua autoria, que fazem parte de sua carreira de 16 anos como cantor e compositor. Classificação: livre. Ingressos: gratuitos.

CINEMA

As sessões de cinema têm presença garantida na programação da Fundação Aperam Acesita. Na quarta (19/06), às 15h, será o Cine Cultura Edição especial 60+, com o filme que conta a história de quatro melhores amigas que levam seu clube do livro para a Itália em uma divertida viagem que nunca tiveram. Quando as coisas saem dos trilhos e os segredos são revelados, suas férias relaxantes se transformam em uma aventura. Classificação: 12 anos. Ingressos gratuitos.

O Cine Cultura apresenta uma história familiar incrível no domingo (30/06), às 16h30. Uma adolescente embarca em uma viagem com seus orgulhosos pais, irmão mais novo e cachorro amado para começar seu primeiro ano na faculdade. Mas seus planos de se unir como uma família logo são interrompidos, quando os dispositivos eletrônicos do mundo se revoltam e rapidamente organizam um apocalipse robô. Agora, só a estranha família Mitchell pode salvar a humanidade. Classificação: livre. Ingressos gratuitos.

SALVE A DATA

O Arraiá D’Ajuda já tem data marcada. A festa caipira solidária será no dia 6 de julho, às 19h, no Bosque da Fundação Aperam Acesita. Entre as atrações teremos comidas típicas, brincadeiras, a tradicional quadrilha e shows com Hyuri Luna e Luíla. Toda a renda será destinada a organizações sociais de Timóteo. O evento é uma realização da Aperam South America, Fundação Aperam Acesita e instituições parceiras e voluntárias. Ingressos: R$ 10 – crianças até 10 anos não pagam.