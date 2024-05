Gerando oportunidade de fazer negócios e networking com centenas de estandes de expositores, praça de alimentação, área de playground e shows regionais, a quarta edição da Feiraço promete movimentar Ipatinga, a partir desta quarta-feira (15).

A Feiraço é uma realização da Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Prestação de Serviços de Ipatinga (Aciapi), Câmara Dirigentes Lojistas (CDL) de Ipatinga e Sebrae Minas, em parceria com a administração municipal. Conta ainda com o apoio do Governo de Minas, da Adesiap e da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge).

Neste ano, o evento ocorrerá entre os dias 15 e 18 de maio, no estacionamento do Ipatingão. De quarta-feira a sexta-feira, o horário será das 18h às 23h. Já no sábado, a visitação será das 16h às 23h. Na entrada os visitantes poderão doar 1kg de alimento não perecível ou 1l de leite longa vida. As doações serão encaminhadas posteriormente para o Banco de Alimentos Gemina Alves Linhares.

IMPORTÂNCIA

Para o presidente da Aciapi, Luís Henrique Alves, é uma satisfação muito grande realizar mais uma edição da Feiraço. “A feira é muito importante para o desenvolvimento econômico do nosso município. Tenho certeza que neste ano teremos ainda mais oportunidade de negócios. Além de ajudar no crescimento do comércio local, os visitantes terão muito entretenimento”, afirmou.

O presidente da CDL de Ipatinga, Cláudio Zambaldi, ressaltou que neste ano a feira terá ainda mais setores representativos do comércio e da prestação de serviços. “Em todas as edições trazemos novidades e neste ano não seria diferente. Tanto que, haverá expositores que estarão participando pela primeira vez. Será um sucesso”, concluiu.

CRESCIMENTO DA CIDADE

Para a secretária de comunicação da Prefeitura de Ipatinga, Jane Aguiar, não há nada mais importante para uma cidade do que promover o seu crescimento.

“Na feira, teremos o estande da saúde, mostrando serviços essenciais prestados à comunidade. Também falaremos a respeito da prevenção de arboviroses. Além disso, haverá uma cabine onde exames serão realizados, os quais serão entregues na hora. Tudo isso contribui para o crescimento da cidade. Sem contar que o evento tem um cunho social, com os alimentos arrecadados e distribuídos para o Banco de Alimentos”, detalhou.

Já o vice-presidente da Federaminas, Wander Luis, ressaltou que a realização da feira é uma conquista para Ipatinga. “Há quatro anos atrás, havia um clamor da classe empresarial para a existência desse evento. Afinal, Ipatinga merece essa fomentação da economia. Poucas cidades conseguem promover um evento de porte tão grande, concluiu.

SEBRAE DESTACA O POTENCIAL TURÍSTICO DOS VALES DO AÇO E RIO DOCE

O projeto da Rota Cicloturística Vales dos Tropeiros será apresentado pela primeira vez, após a cerimônia de abertura do evento, no estande do Sebrae Minas. A iniciativa faz parte das estratégias da instituição para promover o turismo do estado e atrair um número cada vez maior de visitantes interessados em explorar as riquezas que Minas Gerais oferece. A apresentação oficial contará com as presenças do vice-presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Minas, Valmir Rodrigues, e gestores públicos das cinco cidades – Timóteo, Marliéria, Dionísio, São Domingos do Prata e Antônio Dias – que fazem parte da nova rota turística do estado.

“A apresentação do projeto da Rota Vales dos Tropeiros, em um dos mais importantes eventos da região, não só oferece visibilidade ao potencial turístico do Vale do Aço, mas também mostra o compromisso do Sebrae Minas e demais parceiros no fortalecimento da identidade regional, no incentivo ao empreendedorismo e na criação de novas oportunidades de negócios, contribuindo para a geração de emprego e renda para centenas de famílias”, afirmou o analista do Sebrae Minas Alessandro Challub.

No estande do Sebrae Minas haverá ainda a realização de aulas shows promovidas pelo programa Prepara Gastronomia. Durante as aulas shows, chefs de cozinha vão compartilhar experiências e conhecimentos sobre sabores e técnicas culinárias, ensinar a preparação de pratos com ingredientes típicos da região, e ainda falar sobre tendências e novidades do mercado gastronômico.

EXPECTATIVAS

Em 2023, foram arrecadadas mais de duas toneladas de alimentos, que foram distribuídas para cerca de 600 famílias em situação de vulnerabilidade social no município. Na edição passada, cerca de 30 mil visitantes passaram pelo estacionamento do Ipatingão. Neste ano, é esperado que 35 mil pessoas visitem a feira.

ENTRETENIMENTO

Além de conhecer empresas de diversos segmentos, os visitantes poderão ter um momento de lazer e diversão durante o evento. Esta edição contará com uma praça de alimentação com cardápio variado, além de shows que serão realizados todos os dias de feira.

No dia 15 (quarta-feira), Caio Lopes fará sua apresentação. No dia 16 (quinta-feira), a banda Gertrudes sobe ao palco. Já no dia 17 (sexta-feira), a cantora Luíla comanda o som. No dia 18 (sábado), Marconi e Diego serão responsáveis por agitar o público.