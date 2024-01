Investidores e grandes fundos de investimentos estão reagindo à ação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de fazer uma “campanha” para colocar o ex-ministro Guido Mantega na presidência da Vale.

Executivos de grandes empresas que têm participação na Vale estão se sentindo pressionados por telefonemas do ministro Alexandre Silveira (Minas e Energia).

De acordo com o site G1, eles não querem ceder às pressões do Palácio do Planalto.

Ainda segundo o site, “eles afirmam que, se Mantega assumir o comando da empresa, vão rever planos de novos investimentos no país, por considerar uma intervenção em empresa privada”.

Os acionistas da Vale até aceitam uma saída alternativa, de acordo com o portal: aprovar Mantega como conselheiro da mineradora, mas não presidente da empresa.

*Com informações da Gazeta Brasil