O programa que incentiva, valoriza e acelera a jornada de mulheres que empreendem ou querem empreender conquistou todos os estados do Brasil. O Sebrae Delas , em 2023, se consolidou como ferramenta de apoio e fortalecimento do empreendedorismo feminino e é ofertado por todo o Sistema, inclusive nas unidades localizadas no interior do país.

No total, mais de 150 mil mulheres foram atendidas por meio da cursos, consultorias e mentorias para o desenvolvimento de competências emocionais.

De acordo com pesquisa encomendada pelo Sebrae, as mulheres têm menos apoio para abrir ou gerir pequenas empresas, gastam quase o dobro de horas com cuidados com a família do que os homens e mais de 40% delas já sofreram ou conhecem alguém que passou discriminação por causa do gênero.

PRÓXIMAS ETAPAS

Para 2024, a perspectiva é ampliar um olhar para as mulheres de forma interseccional, a exemplo das mulheres negras, com deficiência, periféricas, com mais de 60 anos, entre outras. Por isso, a iniciativa integrará o Programa Plural, a mais recente iniciativa do Sebrae voltada à diversidade e inclusão. “

Além disso, o objetivo para o próximo ano é ampliar parcerias com organismos internacionais para reforçar a agenda de diversidade e inclusão. No último mês de novembro, a atuação do Sebrae em apoio ao empreendedorismo feminino ganhou a atenção da Organização dos Estados Americanos (OEA) que visitou a sede da entidade, em Brasília, para conhecer as soluções do Sebrae voltadas para as mulheres.