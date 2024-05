Na próxima quarta-feira, 22 de maio, o Senac em Coronel Fabriciano, que faz parte do Sistema Fecomércio MG, realiza o evento Conexão RH, no Hotel Metropolitano (av. Julita Pires Bretas, 644, Vila Bom Jesus), das 19h às 22h. A iniciativa gratuita, voltada para empresários e profissionais de RH da região e interessados na área, terá como tema “Estratégias de gestão de talentos para a criação de ambientes corporativos positivos”.

O palestrante da noite será o docente de MBA em Inovação no Senac, comediante e palestrante de felicidade, Everton Lima, que promoverá uma discussão sobre os impactos positivos do ambiente de trabalho no engajamento dos colaboradores e na imagem da empresa. O evento ainda conta com uma Roda de conversa com profissionais de empresas de destaque na região.

O Conexão RH é um evento projetado para promover aprendizados, trocas de experiências e network dentro da comunidade de RH. Os participantes vão poder aprimorar as habilidades, discutir tendências e desafios, e compartilhar melhores práticas no campo. Além disso, o encontro também oferece oportunidade para conhecer o MBA em Gestão Estratégica de Pessoas, que será oferecido pelo Senac a partir de junho de 2024 e está com matrículas abertas.

Para participar das atividades, basta realizar inscrição prévia gratuita pelo link. Outras informações podem ser obtidas no site do Senac, em contato pelo telefone (31) 3841-9650, ou presencialmente com a Central de Relacionamento da unidade na Rua: Albert Scharlet, 303 – Centro.

PROGRAMAÇÃO CONEXÃO RH – CORONEL FABRICIANO:

19h às 19h30 – Welcome Coffee

19h30 às 20h30 – Palestra: “Estratégias de Gestão de Talentos para Ambientes Corporativos Positivos”, com Everton Lima

20h30 às 21h30 – Mesa Redonda: “O papel das lideranças para o desenvolvimento de equipes de alta performance”, com, Ludmila Martins Carneiro Araujo, sócia proprietária da Pipoca Plinc, Sonia Marcia Andrade, diretora de RH do Supermercado Brasil, André de Freitas Gonçalves, proprietário da AG Basic Store. O mediador será Everton Lima.

22h – Encerramento

Serviço:

Evento Conexão RH – Coronel Fabriciano

Quando: 22/05, das 19h às 22h

Local: Hotel Metropolitano (av. Julita Pires Bretas, 644, Vila Bom Jesus), das 19h às 22h

Inscrições: gratuitas por meio do link

Outras informações: (31) 3841-9650