A Aperam South America abriu hoje (28) as inscrições para a 2ª temporada do seu Programa de Estágio de 2024. Até o dia 16 de junho, estudantes matriculados em cursos técnicos e de nível superior podem se candidatar. O processo de seleção segue as diretrizes do Programa de Inclusão com Diversidade da Aperam, que promove a valorização das diferenças.

Eleita nos últimos quatro anos como um Lugar Incrível para Trabalhar, pela Fundação Instituto Administração (FIA) e portal UOL, a Aperam South America é produtora integrada de aços planos inoxidáveis, elétricos e carbono e líder no mercado brasileiro. Sua planta industrial, localizada em Timóteo-MG, possui capacidade produtiva total de 900 mil toneladas de aço líquido por ano. Para a produção do aço, a empresa utiliza carvão vegetal originado de florestas renováveis de eucalipto, produzidos por sua subsidiária no Vale do Jequitinhonha, a Aperam BioEnergia. A Aperam South America conta com uma sede administrativa em Belo Horizonte e um escritório comercial em São Paulo.

Na usina de Timóteo, podem se candidatar estudantes de nível técnico dos cursos de Administração, Informática, Mecânica, Eletrônica e Elétrica. Já as vagas para alunos matriculados em cursos superiores incluem as áreas de Administração, Ciência da Computação, Ciências Contábeis e os seguintes cursos de Engenharia: Automação, de Materiais, Elétrica, Mecânica, de Software, de Produção e Metalúrgica; além dos cursos de Sistemas de Informação e Ciência da Computação.

Para Belo Horizonte, as vagas são para os estudantes que fazem faculdade em Administração, Economia, Ciências Contábeis, Jornalismo e Publicidade. E, em São Paulo, as inscrições são para os cursos de Administração, Comércio Exterior, Relações Internacionais, Engenharia de Materiais, Engenharia de Produção e Engenharia Mecânica.

Na Aperam BioEnergia, localizada no Vale do Jequitinhonha, as vagas são para estudantes de cursos superiores de Administração, Ciências Contábeis, Gestão de Recursos Humanos, Processos Gerenciais, Engenharia Mecânica, de Produção, Automotiva, Florestal, Agronômica e Elétrica.

O estágio está previsto para iniciar em agosto e a carga horária é de 6 horas diárias. A Aperam oferecerá para os estagiários uma bolsa mensal, além de alimentação, vale transporte – ou auxílio moradia, no caso da Aperam BioEnergia, uniforme, equipamento de proteção individual, seguro de vida e assistência ambulatorial emergencial.

Todos os detalhes sobre o Programa de Estágio Aperam 2024 e os pré-requisitos para inscrição estão disponíveis no site da Aperam.

Serviço:

Programa de Estágio Aperam 2024

Período de inscrições: 28 de maio a 16 de junho

Cidades: Timóteo, Belo Horizonte, Capelinha, Itamarandiba e São Paulo

Inscrições e mais informações: https://brasil.aperam.com/pessoas/voce-na-aperam/programa-de-estagio/