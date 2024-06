A Cenibra reforça seu compromisso em oferecer oportunidades de crescimento profissional com o Programa Trainee Administrativo. Com inscrições abertas até 14 de julho de 2024, o programa visa integrar novos talentos às áreas estratégicas de Comunicação Corporativa e Suprimentos. As vagas são destinadas para atuação presencial na fábrica sediada em Belo Oriente, promovendo uma experiência enriquecedora e alinhada às demandas do mercado.

Para as pessoas que desejam concorrer à vaga de Comunicação é necessário ter graduação completa em Jornalismo, Relações Públicas, Publicidade e Propaganda e Marketing. Já para Trainee em Importação, a formação requerida é em Comércio Exterior ou Administração com ênfase em Comércio Exterior. As vagas são destinadas a residentes do Vale do Aço, incluindo Belo Oriente, Naque, Periquito e Governador Valadares. As inscrições devem ser feitas pelo site cenibra.gupy.io.

A empresa oferece aos trainees salário com registro em CLT, alimentação na fábrica, transporte, plano de saúde extensivo aos familiares, participação nos lucros, treinamentos para desenvolvimento de performance, entre outros benefícios. A diversidade e a inclusão são pilares da política da Cenibra, acolhendo pessoas de todas as origens, raças, gêneros, deficiências e idades, incluindo 50+.

O Programa de Trainee Administrativo é uma oportunidade de desenvolvimento profissional para recém-formados que planejam construir suas carreiras e contribuir para os processos das áreas administrativa, industrial e florestal da Cenibra.