O IFMG – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, está com editais abertos para a contratação de professor substituto e visitante nos campi Ipatinga, Itabirito e Ouro Preto. No total são seis vagas para diversas áreas e com remuneração de até R$ 7.799,54, dependendo da titulação do candidato.

Além da remuneração básica, o profissional contratado tem os seguintes benefícios: auxílio alimentação, auxílio transporte e auxílio pré-escolar, conforme legislações respectivas e requerimento junto à Seção de Gestão de Pessoas da unidade de lotação e exercício. A taxa de inscrição é de R$ 50.

VEJA AS OPORTUNIDADES E OS PRAZOS DE INSCRIÇÃO:

O Campus Avançado Ipatinga está ofertando quatro vagas para professor substituto nas áreas de Engenharia Elétrica, Geografia, História e Matemática. A jornada de trabalho semanal é de 40 horas. As inscrições ficam abertas até o dia 29 de maio e tem uma taxa de R$ 50. A remuneração varia de R$ 4.580,57 a R$ 7.799,54 (dependendo da titulação do candidato).

No Campus Itabirito, a vaga é destinada para a contratação de um professor substituto que atuará nas áreas de Engenharia Elétrica, Engenharia de Controle e Automação e Engenharia Eletrônica. A remuneração básica é de R$ 4.580,57 e a carga horária de 40 horas semanais. As inscrições ficam abertas até o dia 24 de maio.

Já o Campus Ouro Preto está selecionando candidatos para ocupar uma vaga de professor visitante na área de Automação Industrial com carga horária de 40 horas semanais. A remuneração varia de R$ 4.580,57 a R$ 6.356,02, dependendo da titulação apresentada. Os interessados têm até o dia 26 de maio para se inscrever no processo seletivo simplificado.