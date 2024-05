O filósofo e ensaísta Francisco Bosco, reconheceu que o também filósofo Olavo de Carvalho, falecido em 2022, estava correto ao criticar a predominância de uma perspectiva ideológica de esquerda nas universidades brasileiras. A declaração foi dada em uma entrevista ao jornal Estadão

Bosco afirmou que a universidade no Brasil está sob suspeita, tanto por boas quanto por más razões. Durante as últimas décadas, a instituição concentrou excessivamente uma perspectiva ideológica e política de esquerda. Ele mencionou um estudo realizado por um autor conservador, que revelou a ausência de referências a importantes autores conservadores nas teses de ciências humanas do Brasil.

O filósofo admitiu que Olavo de Carvalho, um crítico feroz das universidades brasileiras, estava certo em apontar esse viés ideológico. “Embora me custe dizer essa frase, eu a digo frequentemente, sem problema algum: Olavo tinha razão nesse ponto”, declarou Bosco.

Francisco Bosco é conhecido por sua comunicação acessível, especialmente através de suas participações no programa “Papo de Segunda” do canal GNT, onde ele discute suas análises e visões de mundo desde 2018.

Filho do cantor João Bosco e da artista plástica Angela Bosco, Francisco tem um doutorado em literatura e já foi presidente da Fundação Nacional de Artes (Funarte) entre 2015 e 2016. Ele deixou o cargo após Michel Temer assumir interinamente a presidência da República.

