O Projeto Transitolândia iniciou as atividades em Timóteo e vem reforçando as ações alusivas ao Maio Amarelo, sob o tema: “Paz no Trânsito começa por você”. As atividades serão realizadas até a Semana Nacional de Trânsito, em setembro. Cerca de 2 mil estudantes de escolas públicas e particulares de Timóteo e municipais de Coronel Fabriciano, Jaguaraçu e Marliéria serão alcançados com a iniciativa.

Há 25 anos, o projeto Transitolândia atende estudantes do 4º ano do Ensino Fundamental visando proporcionar a experiência dos motoristas, com aulas teóricas sobre as regras de trânsito e prática conduzindo uma bicicleta. A iniciativa é realizada a partir de uma parceria entre a Fundação Aperam Acesita, Rotary Club de Acesita, 85ª Cia. da Polícia Militar de Minas Gerais, prefeituras de Timóteo, Coronel Fabriciano, Jaguaraçu e Marliéria, Saritur e Superintendência Regional de Ensino (SRE) de Coronel Fabriciano.

“A parceria para o Projeto Transitolândia incentiva a conscientização das crianças como futuros condutores. Para a Fundação Aperam, envolver as escolas da região na participação do projeto contribui com a formação de cidadãos mais responsáveis, seja como pedestre, ciclista e condutor de um veículo. Além disso, a criança compartilha com a família as informações sobre a visita, o que também alerta todos em casa sobre as regras de trânsito”, frisou a coordenadora de projetos da Fundação Aperam Acesita, Juliana Jácome.

VISITA

Jean Fachinetti, cabo da Polícia Militar e instrutor do Projeto Transitolândia explica como é a participação dos estudantes na visita. “No auditório, eles aprendem a importância da faixa de pedestre e usar capacete de quando estão de bicicleta, e outras dicas importantes. Na pista, eles entendem como é a sinalização na prática, no dia a dia, no trânsito da cidade e a importância das regras de sinalização”, destacou.

O aluno do 4° ano da Escola Municipal Dom Lelis Lara, Yuri Moreira de Souza Alves, de 9 anos, conduziu corretamente a sua bicicleta pela pista da Transitolândia, sagrando-se vencedor da turma.“Foi muito divertido conhecer o trânsito de bicicleta. Ver as placas, o semáforo, tudo como se eu fosse motorista”, contou.

Segundo Ruglia Souza de Lima, professora do 4º ano da E. M. Dom Lelis Lara, a ludicidade é muito importante para o aprendizado dos alunos. “Trabalhamos em sala de aula uma cartilha que recebemos do projeto. E na visita, as informações são apresentadas pelo Cabo Jean colocando-os na situação. Depois eles vieram para a pista colocar em prática. O projeto mostra que eles precisam estar muito atentos às regras em todos os locais onde eles passam”, comentou a educadora.