O Senac em Ipatinga e em Coronel Fabriciano está com inscrições abertas para 19 turmas em cursos livres gratuitos, que fazem parte do programa Senac+ e Programa Senac de Gratuidade (PSG). São opções em áreas como Beleza, Gestão, Saúde, Vendas e TI e aulas com início previsto entre os meses de março e abril.

De acordo com Helielson Ribeiro, diretor das unidades Senac no Vale do Aço, os cursos são formatados de acordo com a necessidade do mercado: “o diferencial é o Modelo Pedagógico Senac, que tem como objetivo alavancar as competências do aluno de uma forma dinâmica, interativa, construtiva e significativa para sua formação. No Senac, o aluno é protagonista da sua história e os docentes trazem a experiência de mercado”, explica.

CONFIRA OS CURSOS COM MATRÍCULAS ABERTAS:

Senac em Ipatinga – Rua Itajubá, 250, Centro – Telefone: 31 3801 1201

– Recepcionista em Serviços de Saúde – Início em 18/03

– HTML e CSS – Criação de Websites – Início em 18/03

– Atualização em Aplicação de Vacinas – Início em 18/03

– Cuidados paliativos abordagem Multiprofissional – Início em 25/03

– Desenvolver Aplicações WEB – Início em 01/04

– Programação em JAVA – Início em 01/04

– Excel Recursos Básicos – Início em 01/04

– Assistência em Enfermagem em Saúde do Idoso – Início em 01/04

– Habilidades Gerenciais – Início em 01/04

– Informática Básica – Sistemas Operacionais e Office – Início em 01/04

Senac em Coronel Fabriciano – Rua Albert Scharlet, 303, Centro – Telefone: 31 3841 9651

– Técnicas de Limpeza e Conservação de Ambientes – Início em 18/03

– Qualidade no atendimento ao Cliente – Início em 25/03

– Técnicas de Depilação – Início em 25/03

– Coleta seletiva e armazenamento de resíduos – Início em 26/03

– Assistente de Recursos humanos – Início em 25/03

– Estratégias de negociação para o vendedor – Início em 25/03

– Consultoria de Imagem – Início em 01/04

– Prospecção de clientes: identifique seus clientes potenciais – Início em 01/04

– Habilidades Gerenciais – Início em 03/04

COMO SE INSCREVER

Os cursos PSG são destinados a pessoas com renda familiar per capita inferior a dois salários mínimos. Já o Senac+ atende empresas credenciadas, proporcionando oportunidades de qualificação a seus colaboradores de forma gratuita. Ambos os programas visam democratizar o acesso à educação profissional.

Para se inscrever, os interessados devem comparecer presencialmente na unidade Senac correspondente e apresentar documento com foto, CPF, comprovante de residência e comprovante escolar. Menores de idade deverão comparecer acompanhados dos responsáveis legais.

Para outras informações sobre os cursos e inscrições, acesse o site do Senac, entre em contato pelo WhatsApp (estadual) 31 3057-8600 ou presencialmente na Central de Relacionamento da unidade.

Serviço:

Cursos Gratuitos no Senac em Ipatinga e em Coronel Fabriciano

Inscrições:

