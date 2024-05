Com o objetivo de promover a inclusão e igualdade, a Fundação São Francisco Xavier (FSFX) segue com as inscrições abertas, até o próximo dia 2 de junho, para os cursos de capacitação profissional gratuitos e exclusivos para Pessoas com Deficiência (PcD). A iniciativa faz parte do Programa de Capacitação Profissional para Pessoas com Deficiência da Fundação São Francisco Xavier.

O programa é voltado para pessoas com deficiência com idade mínima de 16 anos, que tenham concluído ou estejam cursando o Ensino Médio. Os cursos disponíveis serão ministrados pela Fundação Educacional sendo: Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Logística, Introdução ao Power BI, Atendimento ao Público e Marketing de Redes Sociais, todos com uma carga horária de 20 horas e nas modalidades presencial e online.

Segundo Carmelita Anicio De Almeida, gerente jurídico e de Governança Corporativa da FSFX, a ideia do programa é formar as pessoas em cursos rápidos e desenvolver habilidades específicas, capacitando-as para desempenhar suas funções com eficácia. “Os cursos disponibilizados são de áreas muito demandadas atualmente, então acreditamos que a capacitação dessas pessoas servirá não só para trazê-las para trabalhar na Fundação, como também em outras empresas da nossa região”.

As inscrições estão abertas até o dia 2 de junho e o início das aulas está previsto para o dia 24 de junho de 2024. Os candidatos interessados têm a possibilidade de se inscreverem em mais de um curso oferecido pelo Programa de Capacitação. A seleção será realizada levando em consideração as vagas disponíveis nos cursos de primeira opção. Caso não haja mais vagas disponíveis, as inscrições serão automaticamente consideradas para a segunda opção indicada. O edital completo está disponível no site da FSFX.

De acordo com Adolfo Jacob, promotor do Ministério Público do Trabalho, o programa de capacitação é promissor. “Eu estou muito esperançoso com o Programa. Já atuei em várias localidades, mas só aqui em Ipatinga consegui encontrar uma empresa que esteja disposta a tocar um projeto dessa natureza. Essa iniciativa da Fundação em parceria com o Ministério pode ser uma ideia a ser reproduzida em vários lugares do país e eu acredito que os resultados serão muito bons”.