As unidades Senac no Vale do Aço, referências em educação profissional para o comércio de bens, serviços e turismo na região, estão com várias opções de cursos gratuitos disponíveis pelo Programa Senac de Gratuidade e Senac+.

No Senac em Ipatinga, são oferecidos cursos de áreas como gestão e comércio, vendas, enfermagem, informática e negócios. Uma possibilidade é o curso de Empreendedorismo Digital, em que o estudante vai conhecer as características de um empreendedor e como identificar boas oportunidades de mercado, a internet como ambiente de negócios e como iniciar uma empresa online.

Já no Senac em Coronel Fabriciano, uma das opções é novidade no portfólio: Básico de Fotografia Digital. No curso, o estudante aprende a fotografar utilizando recursos digitais e realizar pequenos tratamentos nestas imagens através de software adequados, que podem ser usados na divulgação de produtos e serviços. Além disso, também há oferta nas áreas de saúde, beleza e gestão.

Confira os cursos com matrículas abertas e as datas de início das aulas:

Senac em Ipatinga – Rua Itajubá, 250, Centro – Telefone: 31 3801 1201

11/05 – Informática básica (aulas aos sábados)

13/05 – Recepcionista em serviços de saúde

13/05 – Informática básica (aulas de segunda à sexta)

13/05 – E-Commerce: Vendendo no Comércio Eletrônico

13/05 – Assistência de enfermagem oncológica

13/05 – Primeiros Socorros

14/05 – Atualização tratamento de feridas

20/05 – Marketing para vendedores

20/05 – Assistente de Marketing e Vendas

20/05 – Empreendedorismo Digital

20/05 – Hardware – Montagem e Manutenção de Computadores

20/05 – Informática básica

27/05 – Cálculos administração medicamentos

27/05 – Qualidade no atendimento

Senac em Coronel Fabriciano – Rua Albert Scharlet, 303, Centro – Telefone: 31 3841 9651

13/05 – Hardware – Montagem e Manutenção de Computadores

13/05 – Estoquista

13/05 – Introdução ao visual merchandising no comércio

13/05 – Básico de fotografia digital

15/05 – Lógica de programação

20/05 – Práticas contábeis

20/05 – Rotinas de departamento pessoal

20/05 – Cuidador de Idoso

20/05 – Finanças pessoais

20/05 – Design corte de cabelo masculino

20/05 – Consultoria de imagem

27/05 – Ferramentas de Marketing Digital

27/05 – Básico de fotografia Digital

As inscrições podem ser feitas diretamente na unidade. Para outras informações sobre a oferta de cursos, visite o site do Senac ou entre em contato pelo WhatsApp 31 3057-8600.

Serviço:

Cursos Gratuitos do Senac no Vale do Aço

Inscrições:

Mais informações: WhatsApp 31 3057-8600