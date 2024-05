Para crescer junto da comunidade e apoiar o desenvolvimento local, a Usiminas dá início a programas educacionais permanentes. Em Ipatinga, a empresa vai investir neste ano R$1,8 milhão na reforma da Escola Municipal Everson Magalhães Lage, por meio do programa Voluntários em Ação; e em bolsas de estudos para alunos da rede pública, por meio do Bolsas de Excelência.

O presidente da Usiminas, Marcelo Chara, afirma que a educação é um importante fator de transformação da sociedade e parte do compromisso social da empresa. “Acreditamos na educação como ferramenta primordial para crescimento das pessoas. Melhorar as condições do ambiente escolar e reconhecer o bom desempenho de estudantes, são ações que mostram a força da indústria no apoio ao desenvolvimento humano e social. Para a Usiminas, a indústria e a comunidade devem crescer juntas”, afirma.

O Voluntários em Ação irá promover a reforma de escolas em Ipatinga todos os anos. A escola definida para 2024, a Everson Magalhães Lage, localizada no bairro Jardim Panorama, conta com 450 estudantes. As obras serão entregues até o fim do ano, com investimento total de R$ 1,7 milhão. A iniciativa consiste na renovação da escola com melhoria na infraestrutura e de mobiliário, visando proporcionar melhores espaços de aprendizagem a seus estudantes.

Previsto para o segundo semestre, o programa Bolsas de Excelência é voltado para escolas públicas de Ensino Médio. Seu objetivo é destacar a excelência acadêmica e o compromisso com os estudos, reconhecendo estudantes com bom desempenho. Serão selecionadas escolas de Ipatinga e, nelas, analisados os perfis dos alunos, considerando aspectos socioeconômicos e desempenho escolar. Os escolhidos irão participar da seletiva realizada por meio de prova de matemática e lógica. Os 30 vencedores receberão o prêmio e uma medalha de reconhecimento. Os programas educacionais implementados em Ipatinga seguem o modelo global já praticado pela Ternium.