O Grupo de Capoeira Malês realizou, em Coronel Fabriciano, mais uma edição de batizado com direito a troca de cordas e a realização de cursos, com a presença do Mestre Curisco, que atualmente reside em Seattle (EUA).

Também estiveram presentes ao evento, importantes nomes da capoeira mineira e brasileira como mestre Melquin, contramestre Jocimar de São Paulo, mestre Alegria, Regi e Calado da Bahia e mestre Tico-Tico.

Cerca de 50 alunos foram batizados e graduados. No evento, o internacionalmente conhecido mestre de capoeira Alair Venâncio Macedo, o Curisco foi reconhecido com o título de Doutor Honóris Causa da Universidade Brasileira de Capoeira, como mérito da relevância de sua longa trajetória cultural ao longo dos anos.

Ocorreu também a formatura dos novos mestres Nem (Ladeir Venâncio) e Sabiá (Esteferson Muniz), de Coronel Fabriciano, e dos mestres Canário (Nildo Ribeiro) e Caimã (Renato Eufrásio), de Ipatinga. Todos somam 30 anos de atuação e dedicação à arte da capoeira.

Houve a formatura do professor Careca (Admilson) e dos instrutores Marcelo, Biscoito, Bruna, Miúda e Mateus (Manhoso), que é fruto do Projeto Sociocultural Capoeira Cidadã, desenvolvido em Ipatinga, há mais de 12 anos).