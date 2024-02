A equipe de atletismo da Usipa escreveu mais um capítulo glorioso em sua história ao brilhar na Copa Brasil Loterias Caixa de Marcha Atlética, realizada no último domingo, 18, em Vitória, no Espírito Santo. O desempenho excepcional dos atletas colocou o nome da Usipa, de Ipatinga, em destaque no cenário esportivo nacional.

A grande conquista veio por meio da equipe feminina, que alcançou o título de campeã na categoria Sub-18.

Um destaque individual que merece ser celebrado é Raissa Estefani, que conquistou o 3º lugar na prova de 5 km na categoria Sub-18. Sua performance notável não apenas contribuiu para a vitória coletiva, mas também a garantiu uma vaga na seleção brasileira para o Sul-Americano de Marcha Atlética de 2024.

Em meio à euforia da conquista, Euzinete Reis, a técnica e coordenadora de Atletismo da Usipa, expressou sua satisfação e orgulho pela equipe. “Estamos imensamente orgulhosos de cada conquista e representação de nossa equipe. O trabalho árduo, dedicação e comprometimento dos atletas, aliados ao suporte da equipe técnica, são os ingredientes que nos levaram a essa gloriosa vitória. Parabéns a todos os envolvidos”, destacou Euzinete.