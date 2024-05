No próximo sábado (25), às 8h, o ginásio Tokinaka Takahashi na Usipa, em Ipatinga, será palco de um evento especial que promete inspirar a nova geração de atletas do clube. As renomadas atletas olímpicas Lucimar Moura Barbosa e Flávia Delaroli, ambas com passagens marcantes pela Usipa, retornarão à casa para um bate-papo com os jovens esportistas da instituição.

O evento, que ocorre em um ano olímpico, tem como objetivo principal transmitir os valores olímpicos e servir de inspiração para os atletas da Usipa. Lucimar Moura Barbosa e Flávia Delaroli compartilharão suas histórias de dedicação, superação e conquistas, que serão, sem dúvida, um estímulo adicional para os participantes.

Lucimar Moura Barbosa, ex-velocista, representou o Brasil em duas olimpíadas (2004 em Atenas e 2008 em Pequim). Especialista nos 100m e 200m rasos, Lucimar é lembrada por seu desempenho notável e sua contribuição para o atletismo brasileiro. Já Flávia Delaroli, nadadora, participou dos Jogos Olímpicos de Atenas em 2004 e de Pequim em 2008, destacando-se nas provas de 50m livre, onde quebrou recordes e elevou o nível da natação nacional.

O gerente de esportes da Usipa, Josias Alves, enfatizou a importância desse encontro para os atletas do clube. “Receber figuras tão emblemáticas como Lucimar e Flávia é uma oportunidade ímpar para nossos atletas. Elas representam a concretização de sonhos que começaram aqui, na Usipa. Este evento não só fortalece os valores olímpicos entre nossos jovens, mas também mostra que, com dedicação e esforço, eles podem alcançar o mesmo sucesso,” destacou Josias.

O bate-papo promete ser um momento de grande aprendizado e motivação, reforçando o compromisso da Usipa em formar não apenas atletas de alto rendimento, mas também cidadãos exemplares, alinhados com os valores de respeito, amizade e excelência que o espírito olímpico representa.