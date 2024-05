A Aperam South America divulgou que conseguiu evitar a emissão de 2,9 toneladas de poeira na atmosfera com a implantação de uma tecnologia inovadora no processo de fabricação de aço, na usina de Timóteo. Com a iniciativa, a empresa reforça o compromisso de trabalhar incansavelmente pela mitigação dos impactos de suas operações no meio ambiente.

O projeto concentrou-se na área de Redução, onde os alto-fornos processam as matérias-primas para a produção de gusa. Determinados a cumprir o quanto antes a meta global da Aperam, de reduzir em 72% a emissão de poeira canalizada, gerada na indústria até 2030, a equipe se debruçou sobre o desafio de aumentar a eficiência do sistema de filtragem de finos de carvão vegetal gerados nos sistemas de abastecimento dos alto-fornos.

O líder do projeto Gabriel Simão, que é Engenheiro de Manutenção Mecânica na Aperam, explica que a equipe criou um modelo preditivo avançado que permitiu a identificação antecipada e automática de falhas nesse setor, evitando que o pó do carvão vegetal gerado nas movimentações internas das transferências das correias transportadoras no circuito de beneficiamento fosse emitido para o meio ambiente.

“Buscamos desenvolver soluções tecnológicas personalizadas que nos permitiram superar desafios e alcançar resultados extraordinários, sem a necessidade de novos recursos”, comemora.

Até então, o processo envolvia a análise manual de câmaras individuais de filtragem, desativação temporária delas e inspeção minuciosa das mangas. Essa abordagem causa desgaste nas mangas, leva a diagnósticos imprecisos e problemas no sequenciamento do sistema de limpeza.

Os resultados, referentes a apenas um sistema de filtragem, que foi um projeto piloto, são impressionantes:

– Redução Drástica no Tempo de Detecção de Falhas: De 4 horas para 8 minutos, permitindo uma resposta rápida e eficaz a quaisquer problemas identificados.

– Aumento Significativo na Precisão da Detecção de Falhas: De 60% para 95%, indicando uma maior confiabilidade e precisão no monitoramento.

– Redução Substancial nas Emissões de Poeira: Uma diminuição de 2,9 toneladas em um único filtro em comparação com o ano anterior, contribuindo para uma redução global de mais de 80%.

O presidente da Aperam South America, Frederico Ayres Lima, comentou essa conquista, que insere cada vez mais a Aperam no modelo de economia circular: “A Aperam continua comprometida em liderar pelo exemplo na adoção de práticas sustentáveis e inovadoras. Este projeto exemplar não só demonstra a dedicação da empresa à excelência ambiental, mas também destaca seu papel como catalisadora de mudanças positivas na indústria siderúrgica global”.