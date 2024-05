A primeira onda de frio de 2024 no Brasil está prevista para o próximo fim de semana, segundo o instituto Climatempo. Uma nova frente fria provocará uma queda acentuada nas temperaturas nos estados do centro-sul do país, o que causará impacto em moradores de pelo menos dez Estados.

A Região Sul, que inclui os Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, experimentará temperaturas abaixo da média e espera-se geada para o fim de semana. O ar polar também atingirá São Paulo, Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, sul de Mato Grosso. Com isso é esperada a tradicional friagem no Acre e em Rondônia.

De acordo com a Climatempo, o ar frio persistirá nos dias seguintes. As temperaturas mais baixas continuarão durante o feriado de Corpus Christi, em 30 de maio.

IMPACTOS DAS ENCHENTES NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O Rio Grande do Sul enfrenta uma enchente que persiste há mais de 15 dias. Os intensos temporais resultaram em 151 mortes, mais de cem pessoas desaparecidas e mais de 600 mil desalojados ou desabrigados, o que paralisou quase completamente a vida pública.

A tragédia afetou diretamente mais de 2 milhões de pessoas. Conforme o último relatório da Defesa Civil gaúcha, 458 dos 497 municípios sofreram impactos dos temporais, o que representa mais de 90% das cidades do Estado.

Doenças causadas por inundações já começam a fazer vítimas. A Secretaria Estadual da Saúde (SES) confirmou, na manhã desta quinta-feira (23), a ocorrência de mais 19 casos de leptospirose.

Os casos foram confirmados depois de análise realizada pelo Laboratório Central do Estado (Lacen), com base nas notificações enviadas pelos municípios.

O número de contaminados, dessa maneira, subiu para 48. A doença já causou a morte de duas pessoas.

*Com informações do portal 40 Graus