Jogue de graça: Sony lança Voxel, plataforma de jogos para celulares

A Sony está desenvolvendo uma plataforma de jogos grátis para celulares, chamada Voxel. A plataforma promete oferecer jogos de estilos diferentes, desde ação até estratégia, e alem de peitos e cartas para jogar. De acordo com a Sony, a Voxel será uma plataforma que permitirá a usuários jogarem jogos por tempo indeterminado, sem custos adicionais. A plataforma será gratuita e será disponível em dispositivos móveis. A plataforma Voxel já tem mais de 100 jogos em desenvolvimento, incluindo títulos exclusivos para a plataforma, como “The Last of Us” e “Uncharted”.

Uh-oh! ICQ irá sair do ar em breve

O ICQ, um dos programas de bate-papo mais antigos e populares, está prestes a desligar as luzes. Fundado em 1996, o ICQ foi adquirido pela AOL em 1998 e posteriormente pelo conglomerado russo VK em 2010. Embora tenha perdido popularidade com a chegada de novos aplicativos de comunicação, o ICQ ainda manteve-se em funcionamento. No entanto, o serviço oficialmente parará de funcionar a partir de 26 de junho.

Aumento da anomalia magnética pode causar problemas com as comunicações

A Anomalia Magnética do Atlântico Sul (AAS) está crescendo e se movendo no sentido oeste, afetando a região sul e sudeste do Brasil. A NASA e o Centro Geográfico de Defesa do Reino Unido estão monitorando o fenômeno, que aumentou cerca de 7% entre 2020 e 2024. A anomalia mais vulnerável é o escudo natural que protege a Terra das partículas carregadas do Sol. Isto pode causar danos a equipamentos espaciais e problemas com a propagação de ondas de rádio, que podem causar falhas em serviços de comunicação.

Desbloqueie a potência do Copilot no Telegram: Microsoft lança fase Beta

Microsoft liberou o Copilot no Telegram, permitindo que usuários interajam com o assistente virtual com inteligência artificial (IA) generativa. O Copilot entende e responde em português brasileiro, embora a primeira interação aconteça em inglês. O bot está disponível para todos em fase experimental e pode ser encontrado sob o contato @CopilotOfficialBot.

NVIDIA atinge recorde de crescimento em ações graças à IA e Llama3

A NVIDIA alcançou um recorde em suas ações no mercado após o anúncio do relatório fiscal da empresa. O aumento de 12,5% na valor da ação foi graças à aplicação de inteligência artificial (IA) na análise de dados financeiros da empresa. Segundo o relatório, a NVIDIA registrou um lucro líquido de $1.4 bilhões, acima das expectativas da indústria. O aumento na demanda por GPUs (GraphicsProcessingUnits) para aplicativos de computação sobrecarregada contribuiu significativamente para o crescimento da empresa.

Uber anuncia chegada do Uber Health no Brasil: corridas em carros elétricos

A Uber anuncia a chegada do Uber Health no Brasil, uma opção de corridas em carros elétricos para os motoristas parceiros da plataforma. A nova opção será lançada em várias cidades brasileiras, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Porto Alegre. Com o Uber Health, os motoristas parceiros da Uber podem escolher carro elétrico para suas corridas, contribuindo para a redução da carbon foot print na mobilidade urbana. Além disso, a opção também oferece benefícios para os usuários, que podem escolher opções de corridas mais sustentáveis.

Family Link: Google Lança função para controlar usuários remotamente

A Google está desenvolvendo uma funcionalidade que permitirá que os pais bloqueiem remotamente os dispositivos móveis dos filhos. A função, chamada de Family Link, permitirá que os pais monitorem e controlem o uso dos dispositivos móveis dos filhos, incluindo o bloqueio remoto. A Family Link é parte do programa “Google Family”, que é uma plataforma de gestão de família que permite que os pais gerenciem a atividade dos filhos no Google. A função permitirá que os pais monitorem a atividade do filho no Google, controlem o acesso ao conteúdo do Google, bloqueiem temporariamente ou permanentemente o acesso a certos conteúdo ou aplicativos e recebam relatórios detalhados sobre a atividade do filho no Google.

Novo telescópio da NASA usará o sol para observar exoplanetas

A NASA está desenvolvendo um novo telescópio que utilizará o Sol como um “telescópio” para observar a superfície de exoplanetas. O projeto, chamado de Solar Telescope for Exoplanet Data (STEVE), utilizará a temperatura do Sol para irradiar luz no caminho de um exoplaneta, permitindo que cientistas observem a sua superfície. A ideia, projetada originalmente por Albert Einstein, é que a luz do Sol seja utilizada para iluminar a superfície do exoplaneta, criando uma imagem que pode ser analisada por cientistas. Isso permitirá que eles obtenham informações detalhadas sobre a superfície do exoplaneta, incluindo sua temperatura, composição química e presença de água.

TSMC e ASML podem paralisar produção de chips em caso de invasão chinesa

Em caso de invasão da China a Taiwan, TSMC e a ASML Holding podem desativar remotamente suas máquinas de fabricação de chips. A indústria teme que uma invasão afete a produção de chips avançados, pois Taiwan é responsável pela maioria desses componentes no mundo. A TSMC adquiriu máquinas de ultravioleta extremo (EUVs) que seriam protegidas em caso de invasão. A ASML Holding, que fabrica as máquinas, realizou simulações para avaliar os riscos, uma vez que elas são essenciais para a fabricação de chips para inteligência artificial e aplicações militares. O presidente da TSMC afirmou que as máquinas seriam desativadas em caso de invasão.

Após viralizar no TikTok, Memórias Póstumas de Brás Cubas lidera vendas na Amazon

O clássico brasileiro “Memórias Póstumas de Brás Cubas” de Machado de Assis, publicado originalmente em 1881, disparou nas vendas na Amazon graças a um vídeo de resenha divulgado pela influenciadora Courtney Henning Novak no TikTok. Isso fez com que o livro alcançasse a segunda posição na lista dos mais vendidos na categoria de ficção latino-americana e caribenha. A obra, considerada um clássico da literatura brasileira, começa a ser conhecida por uma nova geração de leitores. A viralização do vídeo no TikTok levou a uma onda de curiosidade e interesse em relação ao livro, que disparou nas vendas em todo o mundo.