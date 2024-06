De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, existem atualmente, no Brasil, mais de 13 milhões de pessoas vivendo com a doença, o que representa 6,9% da população nacional. Para ampliar a conscientização sobre a doença e destacar a importância da prevenção, dos cuidados e do diagnóstico, no dia 26 de junho é celebrado o Dia Nacional do Diabetes

A diabetes é uma doença crônica causada pela produção insuficiente ou pela resistência a ação da insulina, hormônio que regula a glicose no sangue e garante energia para o organismo. “A insulina é o hormônio que tem a função de transportar glicose para dentro das células para que aconteça a transformação da glicose em energia, para manutenção das células do nosso organismo. A diabetes leva ao aumento da glicemia (glicose no sangue) e suas principais complicações são doenças cardiovasculares como AVC e infarto, cegueira, insuficiência renal e amputação de membros”, explica a médica de Família e Comunidade da Fundação São Franciso Xavier, Karen Moraes de Oliveira Carvalho.

Existem vários tipos de diabetes, mas os mais comuns são o diabetes Tipo 1 e Tipo 2. Segundo a especialista, o Tipo 1 geralmente surge na infância ou adolescência, mas também pode se desenvolver em adultos. Já o diabetes Tipo 2, se manifesta mais frequentemente em adultos, mas crianças também podem apresentar. A doença está diretamente relacionada a fatores de risco como sobrepeso, sedentarismo, níveis elevados de triglicerídeos, hipertensão e hábitos alimentares inadequados. Cerca de 90% das pessoas com diabetes têm o Tipo 2.

De acordo com a médica de família, é fundamental que as pessoas realizem exames de rotina para um diagnóstico precoce e tratamento adequado. “O diabetes mellitus pode se apresentar de diversas formas e possui tipos diferentes. Independentemente do tipo de diabetes, é fundamental que o paciente procure o atendimento médico especializado para dar início ao tratamento e dar seguimento para evitar futuras complicações”.

CONSCIENTIZAÇÃO

O grande desafio no controle e combate a diabetes está em adotar um estilo de vida saudável. Por isso, é imprescindível educação e conscientização. “A prática regular de atividades físicas, aliada a uma alimentação equilibrada, são as principais medidas preventivas. Além disso, é preciso evitar o consumo de álcool, tabaco e outras drogas e estar atento aos fatores de risco como pressão alta, colesterol alto, histórico familiar da doença, sobrepeso e tabagismo”, pontua a médica.

A médica de Família e Comunidade destaca, ainda, a importância da conscientização e da prevenção. “Comportamentos saudáveis evitam não apenas o diabetes, mas outras doenças crônicas e até mesmo o câncer. Por isso, é imprescindível educação e conscientização”, finaliza.