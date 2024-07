Em 10 de julho, celebramos o Dia da Saúde Ocular, um momento crucial para conscientizar a população sobre a importância da visão e dos cuidados essenciais para prevenir doenças oculares que podem levar à cegueira. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 2,2 milhões de pessoas no mundo vivem com deficiência visual ou cegueira, um número alarmante que poderia ser reduzido em um milhão com medidas simples de prevenção e diagnóstico precoce.

De acordo com o médico oftalmologista da Fundação São Francisco Xavier (FSFX), Reginaldo Machado de Mattos Junior, é importante que as pessoas realizem uma consulta periódica com o especialista, ao menos uma vez ao ano. “O acompanhamento anual com o oftalmologista é fundamental não só para avaliar a acuidade visual e prescrever auxílios óticos, mas também para prevenção de doenças como, por exemplo, o glaucoma, que não dá sintomas e se não tratado adequadamente pode levar à cegueira de forma irreversível”, destaca o médico.

As principais doenças oculares, além do glaucoma, são a conjuntivite aguda viral e aguda bacteriana e a catarata. De acordo com relatório do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, catarata e erro refrativo não corrigido, juntos, representam 74,8% de todos os casos de deficiência visual. O glaucoma, degeneração macular relacionada à idade (DMRI) e a retinopatia diabética podem causar a perda da visão.

CUIDADOS RECOMENDADOS

O médico ressalta algumas recomendações básicas de rotina que podem fazer a diferença na hora de cuidar da saúde dos olhos, reduzindo a possibilidade da ocorrência e agravamento de doenças oculares, em especial as que podem levar à indesejada cegueira. “Evitar coçar os olhos; ter cuidados com a maquiagem; não usar produtos fora do prazo de validade; verificar regularmente o nível de glicose no sangue para evitar problemas oculares provocados pela diabetes e visitar regularmente o médico oftalmologista para fazer exames preventivos são essenciais para ter uma visão saudável. Vale destacar, ainda, que consumir mais peixe; não fumar, praticar exercícios físicos, manter o peso adequado e uma boa alimentação são atitudes saudáveis, inclusive para os olhos”.

A visão é responsável por 85% das informações processadas no cérebro. Por isso, a importância das visitas regulares ao oftalmologista. “A consulta ao oftalmologista deve ser feita desde a infância, mesmo que não existam queixas visuais. A visita precoce ao médico pode corrigir problemas simples de refração, como a miopia a hipermetropia e o astigmatismo. Com a adequada correção óptica evita-se desgastes, principalmente das crianças em fase escolar”, ressalta o oftalmologista.

O oftalmologista repassa, ainda, algumas dicas para o dia a dia. “Piscar com mais frequência e fazer pausas repetidas para lubrificar as córneas evita o ressecamento dos olhos, descansa a vista e auxilia no combate à chamada síndrome da visão de computador”, aconselha Dr. Reginaldo.

ESTRUTURAS NOS HOSPITAIS ADMINISTRADOS PELA FSFX

A Clínica de Olhos do Hospital Márcio Cunha (HMC) conta com equipamentos de alta geração que facilitam os exames preventivos, diagnósticos e procedimentos terapêuticos, e colaboram para uma melhor recuperação do paciente. Em todas as fases, o paciente tem acesso desde simples exames oftalmológicos até avançados procedimentos cirúrgicos.

No Hospital Municipal Carlos Chagas (HMCC), os pacientes do SUS contam com a clínica oftalmológica que presta assistência e acompanha o paciente durante consultas e realização de exames. A unidade realiza, ainda, diversos procedimentos entre Catarata (facoemulsificação com implante de lente ocular), Glaucoma (trabeculectomia), Pterígio, Calázio e outras lesões de pálpebras eestrabismo.

Com um alto padrão de qualidade nos serviços, o HMC e o HMCC proporcionam aos pacientes o melhor tratamento com segurança e eficiência.