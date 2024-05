Os bebês de Coronel Fabriciano voltarão a nascer perto de casa, em sua cidade natal. Na próxima segunda-feira, 3 de junho, a prefeitura vai entregar a nova Maternidade Pública Municipal Dra. Maria de Fátima Gomes. O serviço de saúde funcionará no Hospital Dr. José Maria Morais, que teve uma ala completamente reformada e recebeu modernos equipamentos para acolher as mães e bebês no parto e pós-parto.

A Maternidade Pública Municipal conta Centro de Parto equipado com bloco obstétrico com três salas, uma sala de cuidados intermediários com três leitos para recém-nascidos (em cuidados intensivos e semi-intensivos), sala de medicação e recepção. Também possui espaços para alojamento conjunto com leitos para acolher a mãe, bebê e o pai após o parto.

A equipe de profissionais já foi contratada pelo município e todos os equipamentos estão instalados. A Maternidade Pública de Coronel Fabriciano começa a atender já no dia 3 de junho, após a sua inauguração.

A estrutura é suficiente para acolher as gestantes do município com o suporte de uma equipe multiprofissional, em um ambiente seguro e de maneira humanizada. Vale lembrar que, assim como no Hospital Dr. José Maria Morais, o atendimento da Maternidade e Centro de Parto (Obstetrícia) é 100% SUS.

A Maternidade e o Centro de Parto funcionarão no segundo andar da ala nova do HJMM, construída pela Gestão Novos Tempos. As obras foram realizadas com recursos 100% da Prefeitura de Fabriciano e em conformidade aos normativos da Anvisa – Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

SOLENIDADE E HOMENAGEM

A solenidade de inauguração será na capela do hospital – Nossa Senhora Auxiliadora, para convidados, autoridades, imprensa e equipe que trabalhará no novo serviço. Após, será feita uma visita às instalações da nova Maternidade e Centro de Parto. A unidade receberá o nome da médica, Dr. Maria de Fátima Gomes, ginecologista e obstetra que atuou por muitos anos no antigo Hospital Siderúrgica (hoje HJMM) e faleceu em janeiro deste ano.

FIM DA ESPERA

A iniciativa da Gestão Novos Tempos vai colocar fim ao drama das mães fabricianenses assistidas pelo SUS que, por mais de uma década, precisavam recorrer aos hospitais de cidades vizinhas para dar à luz aos seus filhos. Segundo dados da Secretaria de Governança da Saúde e noticiários regionais, o serviço foi oficialmente interrompido em 30 de abril de 2009 na instituição hospitalar (Siderúrgica).