A Fundação São Francisco Xavier (FSFX) está presente na Feiraço – Feira Comercial de Produtos e Serviços de Ipatinga, apresentando seus negócios de soluções em saúde: a operadora de planos de saúde, Usisaúde, o Centro de Odontologia Integrada (COI) e a Vita Saúde Ocupacional. Iniciada nessa quarta-feira (15), gestores e equipes da instituição marcaram presença no evento que segue até o próximo sábado, dia 18.

No estande, os visitantes têm acesso a diversas ações interativas do programa de promoção da saúde da Usisaúde, o +Atitude, incluindo desafios temáticos e recompensas em forma de prêmios e experiências. Além disso, serão fornecidas informações detalhadas sobre os planos de saúde, as novas funcionalidades do aplicativo e do Portal do Cliente, atualização cadastral, acesso à carteirinha e boleto digital. A Usisaúde também oferece uma tabela promocional para contratação de planos individuais e empresariais, com condições especiais para as empresas expositoras e participantes da Feiraço, incluindo um super desconto no Aeromédico.

A Vita Saúde Ocupacional, com seu portfólio de serviços de excelência em Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional, também está com condições especiais para os expositores da feira e para empresas já clientes da Usisaúde.

O COI, além de orientações sobre saúde bucal, também apresenta os procedimentos estéticos realizados pela unidade e com a distribuição de cupons de desconto para realização de botox, clareamento dental e limpeza dental, além de sorteios imperdíveis.

Visite a feira e conheça o estande da FSFX para aproveitar as oportunidades oferecidas. A Feiraço acontece na área do estacionamento do Ipatingão, localizado na av. Roberto Burle Marx, s/nº, Novo Cruzeiro, em Ipatinga. O acesso é gratuito e não é obrigatória a apresentação de convite. Os organizadores solicitam aos visitantes a doação voluntária de 1kg de alimento não perecível que será destinado para o banco de alimentos.