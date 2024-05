Durante este mês, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Ipatinga, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), realizará diversas atividades destinadas à campanha “Maio Laranja”, uma iniciativa nacional, instituída pela Lei 14.432/2022.

Desenvolvidas sempre no quinto mês do ano, as ações têm o objetivo de conscientizar, orientar, sensibilizar e educar para a prevenção e o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes.

“Promovemos ações durante todo o ano, mas neste mês, em especial, tentamos intensificar ainda mais as atividades. É um mês de sensibilização. É um mês que a gente tenta pensar, refletir sobre o que tem sido feito no município com relação à prevenção da violência sexual contra crianças e adolescentes. Levar informação, incentivar a quebra do silêncio, a denúncia”, salienta o presidente do CMDCA, Leonardo Oliveira Rodrigues.

A campanha, conduzida pelo CMDCA, conta com o apoio das secretarias municipais de Assistência Social, Educação, Saúde, Segurança e Convivência Cidadã, do Conselho Tutelar e mais de 15 instituições.

“Neste mês de conscientização, reafirmamos nosso compromisso na prevenção e combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Vamos unir esforços, disseminar informação e promover o diálogo, pois juntos podemos construir um futuro onde cada criança possa crescer segura e protegida”, convida a secretária de Assistência Social, Jany Mara Bartolomeu.

18 DE MAIO

Com o objetivo de mobilizar a sociedade para o engajamento contra a violação dos direitos sexuais de crianças e adolescentes, a data de 18 de maio foi estabelecida como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

PROGRAMAÇÃO

Neste ano, a programação é extensa e não se restringirá apenas ao trabalho de conscientização com o cidadão. Técnicos da Saúde, Assistência Social e Educação vão ter a oportunidade de participar de uma oficina sobre Escuta Especializada. Confira abaixo:

02/05 – Abertura da Caminhada Virtual (Campanha será aberta no instagram @cmdca_ipatinga – incentivo ao compartilhamento de mensagens sobre a campanha com amigos, na rede social);

6 a 09/05 – 1º Período de panfletagem em escolas (manhã e tarde);

10/05 – Passeata Maio Laranja. Ponto de encontro: Praça 1º de Maio (Centro), às 14h;

13 a 16/05 – 2º Período de panfletagem em escolas (manhã e tarde);

17/05 – Participação em caminhada alusiva à Luta Antimanicomial;

18/05 – Ação Faça Bonito – Parque Ipanema: a partir das 14h – Ação Educativa para crianças e famílias;

21 e 22/05 – Grupos de Oficinas Práticas restritas aos técnicos da Saúde, Assistência Social e Educação sobre Escuta Especializada;

23/05 – Capacitação aberta para toda a Rede de Atendimento sobre Revelação Espontânea (8h às 12h | 13h30 às 17h30; Local: Auditório da Fadipa);

24/05 – Capacitação restrita aos técnicos da Escuta Especializada sobre Fluxos Municipais;

25/05 – Panfletagem e Oficina com crianças no Shopping Vale do Aço;

28/05 – Carreata Maio Laranja 2024, às 13h30. Ponto de encontro: Novo Centro (próximo à Casa do Artesão).