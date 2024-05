Nesta sexta-feira (17), no auditório do Hospital Municipal de Ipatinga, o general Walter Braga Netto foi o convidado de honra para uma palestra dirigida aos Guardas Civis de Ipatinga, que estão em processo de formação, passando no momento por estágio operacional. A nomeação e posse dos GCM’s se dará ainda neste mês.

O convite ao general foi classificado pelo comandante da Guarda Civil Municipal (GCM), Levi Sampaio, como uma oportunidade de somar conhecimento à formação dos GCM’s por uma autoridade nacional: “Todo o efetivo compareceu para ouvir a palestra. Um militar com a maior graduação em tempos de paz do nosso País é uma presença de peso, que precisamos receber com todas as honras”, disse.

Militar de alta patente aposentado do Exército Brasileiro, além de ex-ministro de Defesa, Braga Netto esteve à frente de grandes missões dentro e fora do Brasil, com vasta experiência na área da segurança pública, e é requisitado para eventos do tipo em todo o País.

Focada em exercer um papel de relevância na segurança pública de Ipatinga, os gestores da GCM têm aproveitado o conhecimento e a experiência das autoridades para elevar o nível de informação dos guardas, tanto em conhecimento quanto em aprendizado geral na prática das leis, ordem e justiça.

Tendo sido comandante do Estado Maior do Exército entre 2018 e 2022, Braga Netto foi assessor especial da Presidência, ministro da Defesa e ministro-chefe da Casa Civil. Em 2018, também teve atuação destacada como interventor na segurança pública do Rio Janeiro.

Em sua fala aos guardas civis, o general ressaltou a importância da unidade como instrumento de segurança e proteção dos cidadãos: “A Guarda Municipal implementada indispensavelmente tem que mostrar sua postura equilibrada à população, saber as suas limitações, postar-se como autoridade, sem prepotência. É isso, essencialmente, que eu tenho para falar aos guardas civis, que possuem um papel importante de auxílio ao poder público”, disse em um dos trechos de sua palestra.

O prefeito Gustavo Nunes agradeceu a disponibilidade do general, que abriu espaço na agenda para atender ao convite da GCM. “O general Braga Netto é uma referência na segurança pública do Brasil. Não tem ninguém melhor que ele para falar aos GCM’s. A palavra dele, sem dúvida alguma, vai ajudar bastante na formação dos nossos guardas. Nós somos muitos gratos a ele por compartilhar tanta experiência com nossos GCM’s e dar a eles uma visão tão importante da área em que vão atuar e servir à cidade de Ipatinga”, disse.