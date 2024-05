O Google anunciou nesta terça-feira (14), durante o I/O 2024, que terá uma nova ferramenta para detectar golpes em chamadas fraudulentas em tempo real. A funcionalidade é baseada em inteligência artificial e ainda está em fase de testes, mas foi revelado que ela vai analisar padrões de conversas para alertar sobre possíveis golpes enquanto a chamada telefônica está em andamento.

A novidade soa como um produto de filme de ficção científica, uma vez que, até agora, todas as ferramentas de detecção de chamadas falsas funcionam enquanto o telefone está tocando. Sendo assim, caso uma chamada fraudulenta não seja detectada de antemão, a nova ferramenta da Google pretende analisar a conversa e alertar o usuário durante a chamada.

A funcionalidade também será útil quando as pessoas ficarem em dúvida sobre uma chamada ser ou não legítima, e resolverem atender o telefone mesmo com o alerta prévio.

A nova ferramenta do Google surge como uma opção em meio a uma sociedade na qual a IA também está sendo usada para aplicar golpes. É uma via de mão dupla com pessoas usando a tecnologia para se proteger, enquanto outras tentarão tirar proveito dela para lucrar ilegalmente.

Nesse sentido, já há entidades ligadas ao governo utilizando ferramentas baseadas em IA para coibir certos tipos de crimes.

ANÁLISE DE CHAMADAS X PRIVACIDADE

Apesar de útil, é válido ressaltar que a ferramenta do Google vai analisar nossas conversas em tempo real, ou seja, o que nós e a pessoa do outro lado da linha estão falando. O recurso vai “escutar” a conversa para identificar, por exemplo, informações que órgãos legítimos não solicitam aos seus clientes, mas que o golpista está pedindo.

O Google já disse que o recurso vai manter a privacidade de seus usuários, já que os dados serão mantidos no aparelho, mas é possível que alguns usuários fiquem com a pulga atrás da orelha. De qualquer maneira, o recurso só irá funcionar se for habilitado manualmente.

QUANDO A NOVA DETECÇÃO DE GOLPES DA GOOGLE SERÁ LANÇADA?

No momento, a nova ferramenta de IA do Google para detectar chamadas fraudulentas ainda não tem previsão de ser lançada. Ela não deverá ser lançada juntamente com o Android 15, mas a empresa disse que dará mais detalhes sobre o recurso ainda este ano.

*Com informações TecMundo