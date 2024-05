Os 120 Guardas Civis Municipais de Ipatinga foram empossados pelo prefeito Gustavo Nunes em cerimônia realizada nesta quarta-feira (22), no auditório do Hospital Municipal Eliane Martins, no bairro Cidade Nobre. Além do chefe do Executivo, a cerimônia contou com a presença do delegado-geral da Polícia Civil, Gilmaro Alves; do tenente-coronel Márcio Roberto de Souza, da 12ª Região de Polícia Militar; do capitão Hoberdan Inácio da Silva, representando o Corpo de Bombeiros, e secretários municipais.

Ao assinar os termos de posse, o prefeito Gustavo Nunes parabenizou os GCM’s por terem superado todos os desafios da formação e alcançado efetivamente a posição de guardas civis, considerando também histórico o momento: “A GCM não é mais um projeto político, que muitos usaram como plataforma de eleição, sem jamais ter saído do papel. A GCM agora é um sonho realizado e coloca Ipatinga em um outro patamar da segurança pública. Indiferente do governo que estiver à frente da administração, uma coisa é certa: a GCM agora é uma realidade na proteção dos equipamentos públicos e defesa dos cidadãos”, disse.

ESCALAS DE REVEZAMENTO

Como ressaltou o comandante da GCMI, Levi Sampaio, a posse é a última fase da preparação dos profissionais. “Agora eles entram em estágio probatório, que é obrigatório para o servidor público concursado, mas já atuam em escala de 24 horas e começam a ser notados pela população em todos os cantos do município”, disse.

O GCM Guilherme Salgado sente-se plenamente preparado e otimista para o exercício da função: “É muito bom a gente poder auxiliar na proteção da população de Ipatinga, contribuir em um todo. Tivemos todo o treinamento necessário para atuar em favor da segurança dos cidadãos”, acentuou.

A GCMI começará sua atuação com uso de pistolas elétricas e bastão militar (Tonfas). As armas de fogo adquiridas para uso dos GCM’s aguardam a assinatura de um termo de cooperação com a Polícia Federal e devida autorização.