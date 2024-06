O Canal Carta de Notícias produziu o minidocumentário “A Saga em Família”. No vídeo você vai conhecer a história de dois primos que dominam as pistas, tanto no mundo real quanto no virtual: Igor Fraga e Pepê Fraga.

Os dois pilotos são as novas revelações do motocross e do automobilismo em campeonatos nacionais e internacionais. Assista o vídeo: “A Saga da Família Fraga”